Fernando Alonso (Aston Martin/6e) : "Pas d'erreurs".

Trois jours après le GP de Singapour raté, Fernando Alonso a pu pousser un soupir de soulagement : Aston Martin lui a confirmé que sa voiture avait été endommagée lors du GP de nuit, peu après le départ : carénage de suspension brisé, d'où un appui nettement moindre.

Cela explique la mauvaise tenue de route et une course qui, après deux rares erreurs de pilotage de la part du pilote aux 32 victoires en GP, une pénalité de cinq secondes (pour avoir mal abordé la voie des stands) et un changement de pneus raté (problème de clé à chocs à l'arrière droit), s'est terminée à la 15e place, donc pour la première fois en 2023 sans points de championnat du monde.

A Suzuka, tout semble jusqu'ici au vert pour les Verts : L'Espagnol de 42 ans a réalisé le sixième meilleur temps au tour lors des deux séances d'essais libres du Grand Prix du Japon.

Après les essais, le vainqueur du GP du Japon de 2006 et 2008 déclare : "C'est tout simplement un plaisir de rouler ici. C'est comme si le circuit de Suzuka avait été construit pour nos voitures à ailes modernes".

"Jusqu'à présent, nous avons terminé dans le top 10 lors des 15 séances d'essais finaux de 2023, et cela doit être mon objectif ici aussi. Lors des essais libres, on a remarqué : Le peloton derrière la voiture Red Bull Racing de Max Verstappen est très groupé. Nous n'aurons donc pas le droit à l'erreur".



"Je me suis senti à l'aise sur cette piste dès le premier tour. Nous avons pu améliorer les réglages étape par étape. Maintenant, il s'agit de peaufiner la voiture le soir pour en tirer le maximum samedi".



"Il n'est pas facile d'évaluer notre force réelle. Mais l'important est que je me sente bien dans la voiture".





2e séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184