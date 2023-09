Fernando Alonso (Aston Martin/6°): "Nessun errore".

La grande striscia di Fernando Alonso si è conclusa a Singapore: non è andato a punti per la prima volta nel 2023. Le cose stanno andando meglio per il pilota dell'Aston Martin a Suzuka: sesto tempo in entrambe le prove del venerdì.

Tre giorni dopo il pessimo GP di Singapore, Fernando Alonso ha potuto tirare un sospiro di sollievo: l'Aston Martin ha confermato che la sua vettura è stata danneggiata nel GP notturno poco dopo la partenza: carenatura delle sospensioni in frantumi, quindi una notevole riduzione della deportanza.

Questo spiega la scarsa maneggevolezza e una guida che, dopo due rari errori di guida del 32 volte vincitore del GP, una penalità di cinque secondi (per essersi avvicinato in modo errato alla corsia dei box) e un cambio gomme fallito (problema con la chiave d'urto della posteriore destra), si è conclusa al 15° posto, il che significa nessun punto nel Mondiale per la prima volta nel 2023.

A Suzuka, tutto sembra essere in verde finora per i Verdi: Il 42enne spagnolo ha ottenuto il sesto miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone.

Dopo la sessione di prove, il vincitore del GP del Giappone del 2006 e del 2008 ha dichiarato: "È divertente guidare qui. È come se il circuito di Suzuka fosse stato costruito per le nostre moderne wing car".

"Abbiamo concluso tra i primi dieci in tutte le 15 sessioni di prove finali finora disputate nel 2023, e questo deve essere il mio obiettivo anche qui. Lo si è notato nelle prove libere: Lo schieramento dietro la Red Bull Racing di Max Verstappen è molto vicino. Quindi non potremo permetterci alcun errore".



"Mi sono sentito a mio agio su questa pista fin dal primo giro. Siamo riusciti a migliorare l'assetto passo dopo passo. Ora si tratta di mettere a punto la vettura in serata per ottenere il massimo sabato".



"Non è facile valutare quanto siamo forti. Ma la cosa importante è che ho un buon feeling con la macchina".





2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184