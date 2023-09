Fernando Alonso (Aston Martin/6º): "Sem erros".

Três dias após o fracasso do GP de Singapura, Fernando Alonso pode respirar de alívio: a Aston Martin confirmou que o seu carro tinha sido danificado no GP noturno, pouco depois da partida: carenagem da suspensão esmagada, o que significa uma redução significativa da força descendente.

Isto explica o mau comportamento e uma condução que, após dois raros erros de condução do 32 vezes vencedor do GP, uma penalização de cinco segundos (por aproximação incorrecta à via das boxes) e uma falha na mudança de pneus (problema com a chave de impacto na traseira direita), terminou em 15º lugar, o que significa nenhum ponto no Campeonato do Mundo pela primeira vez em 2023.

Em Suzuka, tudo parece estar no verde para os Verdes até agora: O espanhol de 42 anos fez a sexta melhor volta nas duas sessões de treinos livres para o Grande Prémio do Japão.

Depois da sessão de treinos livres, o vencedor dos GPs do Japão de 2006 e 2008 diz: "É muito divertido correr aqui. É como se o circuito de Suzuka tivesse sido construído para os nossos carros modernos".

"Terminámos entre os dez primeiros em todas as 15 sessões de treinos finais até agora em 2023 e esse tem de ser também o meu objetivo aqui. Isso foi visível nos treinos livres: O pelotão atrás do carro da Red Bull Racing de Max Verstappen está muito próximo. Por isso, não nos vamos poder dar ao luxo de cometer erros".



"Senti-me confortável nesta pista desde a primeira volta. Conseguimos melhorar o set-up passo a passo. Agora trata-se de afinar o carro à noite para tirar o máximo partido dele no sábado."



"Não é fácil avaliar a nossa força real. Mas o importante é que tenho uma boa sensação no carro."





2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320sec

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632





1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184