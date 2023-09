Carlos Sainz (4°): Cosa gli dà speranza alla Ferrari



di Mathias Brunner - Traduzione automatica da Tedesco

Ferrari

Lo spagnolo Carlos Sainz si è recato in Giappone con molta fiducia in se stesso: pole position a Monza e Singapore, vittoria a Singapore. A Suzuka, il pilota della Ferrari dice: "La Red Bull Racing è forte come prima di Singapore".

SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.