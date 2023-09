Carlos Sainz (4º): O que lhe dá esperança na Ferrari

Carlos Sainz venceu o seu segundo GP de Fórmula 1 em Singapura: O madrileno aproveitou de forma gelada uma oportunidade que se abriu para a Ferrari, porque pela primeira vez a Red Bull Racing teve grandes dificuldades com o set-up, Max Verstappen foi apenas quinto, Sergio Pérez oitavo.

Alguns dias mais tarde, em Suzuka, o piloto da Ferrari, Sainz, declara após as duas primeiras sessões de treinos para o Grande Prémio do Japão: "A Red Bull Racing está novamente tão forte como antes do fim de semana de Singapura. Atrás de Max Verstappen, no entanto, as diferenças entre os perseguidores são pequenas".

Sainz, 29 anos, fez o segundo melhor tempo atrás de Verstappen na primeira sessão de treinos e foi quarto na segunda. O atual quinto classificado do WRC afirma: "Ainda estamos a experimentar diferentes soluções de afinação para encontrar o melhor compromisso nesta pista."

"Temos uma nova carroçaria inferior no carro, que já deu provas. A diferença não é enorme em comparação com o piso anterior, mas no meio do pelotão, pormenores como esse podem fazer a diferença. Estou bem-disposto para o último treino de sábado."





2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320sec

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632





1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184