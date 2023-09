George Russell (Mercedes/5º): "Es extraño".

Normalmente, Mercedes consigue dar un buen paso del viernes al sábado en un fin de semana de GP. Después de actuaciones a menudo mediocres en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, hemos visto repetidamente que los coches de Lewis Hamilton y George Russell son más competitivos en los entrenamientos finales.

Esto es muy necesario en Suzuka, porque hasta ahora no todo está saliendo según lo previsto en el equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1. George Russell explica: "Este es un viernes extraño. La pista tiene muy poco agarre, fue realmente malo en la primera sesión de entrenamientos, no me lo esperaba. Por eso, el coche deslizaba demasiado. Eso no te da buenas sensaciones cuando quieres afrontar esas curvas de alta velocidad".

"También me parece que el desgaste de los neumáticos es excesivo. Eso será un gran problema el domingo".

"En cuanto al orden jerárquico, Red Bull Racing ha vuelto a su forma habitual, son impresionantemente rápidos aquí".

"En cuanto a nosotros, todavía estamos un poco por detrás de los dos Ferrari en este momento y también por detrás del McLaren de Lando Norris. Tenemos que cerrar esa brecha. Uno de nuestros puntos fuertes es que solemos ganar mucho de viernes a sábado, tenemos que ser capaces de hacerlo aquí."





2ª sesión libre, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.320 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.464

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0.640

06º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1ª sesión libre, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.626 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08º Alex Albon (T), Williams, +1.344

09º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184