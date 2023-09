George Russell (Mercedes/5e) : "C'est étrange".

Habituellement, lors d'un week-end de GP, Mercedes parvient à faire un pas imposant entre le vendredi et le samedi. Après des performances souvent médiocres lors des deux premières séances d'essais libres, nous avons vu à plusieurs reprises les voitures de Lewis Hamilton et George Russell se montrer plus compétitives lors des essais finaux.

C'est une nécessité absolue à Suzuka, car jusqu'à présent, tout ne se passe pas encore comme prévu au sein de l'équipe de Formule 1 de Mercedes-Benz. George Russell explique : "C'est un vendredi bizarre. La piste est très peu adhérente, c'était très mauvais lors de la première séance d'essais, je ne m'attendais pas à ça. C'est pour cette raison que la voiture a trop glissé. Cela ne vous donne pas de bonnes sensations lorsque vous voulez aborder ces virages à haute vitesse".

"Il me semble aussi que l'usure des pneus est excessive. Ce sera un gros problème dimanche".

"En ce qui concerne la hiérarchie, Red Bull Racing a retrouvé sa forme habituelle, ils sont époustouflants de vitesse ici".

"En ce qui nous concerne, nous sommes actuellement encore un peu en retard sur les deux Ferrari et aussi sur la McLaren de Lando Norris. Nous devons combler cet écart. C'est l'une de nos forces que de progresser de manière significative entre le vendredi et le samedi, il faut que nous y parvenions ici aussi".





2e séance d'entraînement, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184