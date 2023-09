George Russell (Mercedes/5°): "È strano".

Normalmente, la Mercedes riesce a fare un bel passo avanti dal venerdì al sabato in un weekend di GP. Dopo le prestazioni spesso mediocri delle prime due sessioni di prove libere, abbiamo visto più volte le auto di Lewis Hamilton e George Russell essere più competitive nelle prove finali.

Questo è assolutamente necessario a Suzuka, perché finora non tutto sta andando secondo i piani del team Mercedes-Benz Formula 1. George Russell spiega: "Questo è un venerdì strano. La pista ha pochissima aderenza, era davvero pessima nella prima sessione di prove, non me l'aspettavo. Per questo motivo, la macchina scivolava troppo. Questo non dà una buona sensazione quando si vogliono affrontare le curve ad alta velocità".

"Mi sembra anche che l'usura degli pneumatici sia eccessiva. Sarà un problema importante domenica".

"Per quanto riguarda l'ordine di priorità, la Red Bull Racing è tornata alla sua forma abituale, sono incredibilmente veloci qui".

"Per quanto riguarda noi, al momento siamo ancora un po' indietro rispetto alle due Ferrari e anche rispetto alla McLaren di Lando Norris. Dobbiamo colmare questo divario. Uno dei nostri punti di forza è che di solito guadagniamo molto dal venerdì al sabato, dobbiamo essere in grado di farlo anche qui".





2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184