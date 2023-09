McLaren recrute un champion du monde de Formule 1 comme réserviste

Lorsqu'un pilote est admis dans le programme de relève d'une écurie de GP, il est normalement encore adolescent. Chez McLaren, c'est un peu différent : l'écurie traditionnelle anglaise a engagé le Japonais polyvalent et expérimenté Ryo Hirakawa, qui a tout de même déjà 29 ans. Titre officiel de l'Asiatique : Pilote de réserve de Formule 1.

Hirakawa s'assoira régulièrement dans le simulateur de course pour McLaren, et un programme d'essais sera mis en place pour le Japonais sur différents circuits, sur lesquels il s'entraînera en 2024 avec une McLaren MCL35M de 2021. Parallèlement, il reste pilote d'usine de Toyota dans le championnat du monde d'endurance.

Pour de nombreux fans de Formule 1 en Europe, le nom de Ryo Hirakawa n'évoque pas grand chose, mais on peut voir ce qu'il a accompli : Il a remporté les 24 Heures du Mans 2022 aux côtés de Sébastien Buemi et Brendon Hartley avec Toyota et le championnat du monde d'endurance la même année, il est actuellement en tête du classement Hypercar du championnat du monde d'endurance, il a été champion du Japon en SuperGT 2017 et deuxième au classement général de la Super Formula 2020, la catégorie monoplace de pointe au Japon. Hirakawa a également remporté des titres en Formule 3 japonaise (2012) et en Porsche Cup (également en 2012).

Andrea Stella, chef de l'équipe McLaren, a déclaré : "Nous considérons Ryo comme un renfort pour notre formation de pilotes. Et nous sommes très reconnaissants à Toyota de lui donner le temps de travailler pour nous en plus de son travail dans le championnat du monde d'endurance. Il s'est déjà assis dans notre simulateur de course et nous sommes convaincus qu'avec son expérience, il sera un grand atout".

Ryo Hirakawa déclare : "Je vous remercie pour cette opportunité, c'est un grand honneur de pouvoir travailler pour une équipe aussi respectée".



Si Lando Norris ou Oscar Piastri n'étaient pas opérationnels chez McLaren aujourd'hui, l'écurie pourrait faire appel aux réservistes d'Aston Martin Felipe Drugovich et Stoffel Vandoorne. Un accord correspondant existe en outre avec Mercedes, Mick Schumacher a déjà effectué des essais pour McLaren.



Le pilote d'IndyCar Pato O'Ward fait également partie du programme de la relève. Le Mexicain participera aux premiers essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi pour McLaren, mais il ne possède pas de permis de conduire de Formule 1 pour pouvoir participer à des courses, ce que l'on appelle la super-licence.





2ème séance d'entraînement, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184