La McLaren assume il campione del mondo come riservista di Formula 1

Quando un pilota viene accettato nel programma junior di una scuderia GP, di solito è ancora un adolescente. Alla McLaren le cose sono un po' diverse: la tradizionale scuderia inglese ha ingaggiato il versatile ed esperto giapponese Ryo Hirakawa, che ha già 29 anni. Il titolo ufficiale dell'asiatico: pilota di riserva di Formula 1.

Hirakawa siederà regolarmente al simulatore di gara per la McLaren, e per il pilota giapponese sarà anche predisposto un programma di test su vari circuiti, sui quali si eserciterà nel 2024 con una McLaren MCL35M del 2021. Allo stesso tempo, rimarrà un pilota ufficiale per Toyota nel Campionato Mondiale Endurance.

Per molti fan della Formula 1 in Europa, il nome di Ryo Hirakawa significa poco, ma vale la pena di notare i suoi risultati: Ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2022 insieme a Sébastien Buemi e Brendon Hartley con la Toyota e il Campionato del Mondo Endurance nello stesso anno, è attualmente in testa alla classifica delle hypercar del Campionato del Mondo Endurance, è stato campione giapponese SuperGT nel 2017 e secondo classificato in Super Formula 2020, la massima classe di monoposto in Giappone. Hirakawa ha vinto anche titoli nella Formula 3 giapponese (2012) e nella Porsche Cup (sempre nel 2012).

Il team principal della McLaren, Andrea Stella: "Vediamo Ryo come un rinforzo alla nostra formazione di piloti. E siamo molto grati alla Toyota per avergli concesso il tempo di lavorare per noi insieme al suo lavoro nel Campionato Mondiale Endurance. Si è già seduto al simulatore di gara con noi e siamo convinti che con la sua esperienza sarà una grande risorsa".

Ryo Hirakawa ha dichiarato: "Vi ringrazio per questa opportunità, è un grande onore lavorare per un team così rispettato".



Se Lando Norris o Oscar Piastri non fossero operativi oggi alla McLaren, quest'ultima potrebbe ripiegare sui riservisti dell'Aston Martin Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne. Esiste anche un accordo con la Mercedes e Mick Schumacher ha già effettuato dei test per la McLaren.



Anche il pilota IndyCar Pato O'Ward fa parte del programma junior. Il messicano parteciperà alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi per la McLaren, ma non ha la licenza di Formula 1 per poter correre, la cosiddetta superlicenza.





2ª prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184