McLaren contrata campeão do mundo como reserva de Fórmula 1

A McLaren contratou surpreendentemente um novo piloto como piloto de reserva da F1, o japonês Ryo Hirakawa, de 29 anos, vencedor de Le Mans com a Toyota e Campeão do Mundo de Resistência em 2022.

Quando um piloto é aceite no programa júnior de uma equipa de GP, normalmente ainda é um adolescente. Na McLaren, as coisas são um pouco diferentes: a tradicional equipa de corridas inglesa contratou o versátil e experiente japonês Ryo Hirakawa, que já tem 29 anos. O título oficial do asiático: Piloto reserva da Fórmula 1.

Hirakawa vai sentar-se regularmente no simulador de corrida para a McLaren, e um programa de testes também será criado para o piloto japonês em várias pistas, nas quais ele vai praticar em 2024 com um McLaren MCL35M 2021. Ao mesmo tempo, continuará a ser piloto de fábrica da Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência.

Para muitos fãs de Fórmula 1 na Europa, o nome Ryo Hirakawa significa pouco, mas vale a pena notar o que ele alcançou: Venceu as 24 Horas de Le Mans de 2022 ao lado de Sébastien Buemi e Brendon Hartley com a Toyota e o Campeonato do Mundo de Resistência no mesmo ano, lidera atualmente a classificação dos hipercarros do Campeonato do Mundo de Resistência, foi campeão japonês de SuperGT em 2017 e vice-campeão geral da Super Fórmula 2020, a classe de monolugares de topo no Japão. Hirakawa também conquistou títulos na Fórmula 3 japonesa (2012) e na Porsche Cup (também 2012).

Andrea Stella, diretor da equipa McLaren: "Vemos o Ryo como um reforço do nosso alinhamento de pilotos. E estamos muito gratos à Toyota por lhe ter dado tempo para trabalhar connosco em paralelo com o seu trabalho no Campeonato do Mundo de Resistência. Ele já se sentou no simulador de corrida connosco e estamos convencidos de que será uma grande mais-valia com a sua experiência."

Ryo Hirakawa diz: "Agradeço esta oportunidade, é uma grande honra trabalhar para uma equipa tão respeitada."



Se Lando Norris ou Oscar Piastri não estiverem operacionais na McLaren hoje, a McLaren pode recorrer aos reservistas da Aston Martin, Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne. Existe também um acordo correspondente com a Mercedes, e Mick Schumacher já testou para a McLaren.



O piloto da IndyCar Pato O'Ward também faz parte do programa júnior. O mexicano vai participar na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Abu Dhabi pela McLaren, mas não tem licença de Fórmula 1 para poder correr, a chamada superlicença.





