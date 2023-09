GP de Japón en TV: La pole position es así de importante

El campeón de Fórmula 1 Max Verstappen ha marcado el mejor tiempo en las dos primeras sesiones de entrenamientos para el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. Esto significa que el holandés de 25 años vuelve a la pista tras el chapucero fin de semana de Singapur.

Esta es la 37ª vez que se disputa un Gran Premio de Japón en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Tanto en 1976/1977 como en 2007/2008 la carrera se disputó en Fuji, todos los demás fines de semana de carrera tuvieron lugar en Suzuka, por primera vez en 1987. Además, en 1994/1995 se celebró el Gran Premio del Pacífico en Japón, en el circuito TI de Aida.

Sorprendentemente, solo tenemos dos pilotos en la clasificación del sábado que ya han logrado la pole en Suzuka: Lewis Hamilton (2017/2018) y Max Verstappen (2022).

Qué importancia tiene la pole position en Suzuka? 27 de las 32 carreras se han ganado desde la primera fila de la parrilla, 16 veces el eventual ganador salió desde la pole position, 11 veces desde la segunda posición de la parrilla.

2ª sesión de entrenamientos, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.320 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.464

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0.640

06º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1ª sesión libre, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.626 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0.745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08º Alex Albon (T), Williams, +1.344

09º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184