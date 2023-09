Le GP du Japon à la télévision : L'importance de la pole position

Le champion de Formule 1 Max Verstappen a réalisé le meilleur temps des deux premières séances d'entraînement du Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka. Le Néerlandais de 25 ans est ainsi de nouveau sur les rails après son week-end raté à Singapour.

C'est la 37e fois qu'un Grand Prix du Japon se déroule dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. En 1976/1977 et en 2007/2008, les courses se sont déroulées à Fuji, tous les autres week-ends de course ont eu lieu à Suzuka, pour la première fois en 1987. En outre, le Japon a également accueilli le Grand Prix du Pacifique en 1994/1995 sur le circuit TI d'Aida.

Etonnant : nous n'avons que deux pilotes en qualification samedi qui ont déjà été en pole position à Suzuka : Lewis Hamilton (2017/2018) et Max Verstappen (2022).

Quelle est l'importance de la pole position à Suzuka ? 27 des 32 courses ont été remportées depuis la première ligne de départ, le futur vainqueur est parti 16 fois de la pole position et 11 fois de la deuxième place sur la grille.

Vous saurez presque tout sur l'évolution de l'action au Japon grâce à notre live-ticker, qui vous tiendra au courant demain à partir de 7h40 environ.





2e séance d'essais, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184