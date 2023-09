Il GP del Giappone in TV: La pole position è così importante

Il campione di Formula 1 Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nelle prime due sessioni di prove del Gran Premio del Giappone sul circuito di Suzuka. Ciò significa che il venticinquenne olandese è tornato in pista dopo l'increscioso weekend di Singapore.

È la 37esima volta che un Gran Premio del Giappone si svolge nel Campionato mondiale di Formula 1. Nel 1976/1977 e nel 2007 il Gran Premio del Giappone si è disputato in Giappone. Nel 1976/1977 e nel 2007/2008 la gara si è svolta al Fuji, mentre tutti gli altri weekend di gara si sono svolti a Suzuka, per la prima volta nel 1987. Inoltre, nel 1994/1995 si è svolto il Gran Premio del Pacifico in Giappone sul circuito TI di Aida.

Sorprendentemente, nelle qualifiche di sabato ci sono solo due piloti che sono già stati in pole a Suzuka: Lewis Hamilton (2017/2018) e Max Verstappen (2022).

Quanto è importante la pole position a Suzuka? 27 gare su 32 sono state vinte dalla prima fila, 16 volte il vincitore è partito dalla pole position, 11 volte dalla seconda posizione in griglia.

Potete sapere quasi tutto su come si sta sviluppando l'azione in Giappone grazie al nostro live ticker, che vi terrà aggiornati dalle 7.40 circa di domani. Naturalmente, come di consueto, abbiamo riassunto anche gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ORF, ServusTV e SRF.





GP del Giappone in TV

Sabato 23 settembre

01.15: Sky Sport F1 - Prime prove libere in replica

02.45: Sky Sport F1 - Prima prova in replica

04.15: Sky Sport F1 - Inizio delle Terze Prove

04.20: ORF 1 - Inizio delle terze prove

04.30: Terze prove

06.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

06.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

07.00: Sky Sport F1 - F1: oltre i limiti

07.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche

07.40: ORF 1 - Notizie sulla F1

07.55: ORF 1 - Inizio delle qualifiche

07.55: SRF 2 - Inizio delle qualifiche

08.00: Qualifiche

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

10.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

10.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

12.30: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 1995

13.15: Sky Sport F1 - Inseguendo il sogno: Per vincere

15.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulle qualifiche

18.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

18.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

19.00: Sky Sport F1 - Qualifiche compatte

19.15: Sky Sport F1 - Sempre in gara! Timo Glock e la sua avventura nella Porsche Supercup

19.45: Sky Sport F1 - Inseguire il sogno: Per vincere

20.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

21.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.30: Sky Sport F1 - GP Confidential

23.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche



Domenica 24 settembre

05.35: ORF 1 - Notizie di F1

06.00: Sky Sport F1 - Cronaca preliminare del GP del Giappone

06.25: ORF 1 - Inizio della copertura del GP del Giappone

06.45: SRF 2 - Inizio copertura GP del Giappone

06.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del GP del Giappone

07.00: Gran Premio del Giappone

08.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

09.00: ORF 1 - Motorhome

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

10.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

10.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

11.00: Sky Sport F1 - Replay della gara

12.30: ORF 1 - Ripetizione della gara

13.00: Sky Sport F1 - F1: Oltre ogni limite

13.30: Sky Sport F1 - Best of: Sky Next Generation

13.45: Sky Sport F1 - Top 10: Migliori partenze 2022

14.00: Sky Sport F1 - Anteprime GP del Giappone (replay)

14.55: Sky Sport F1 - Replay della gara

16.40: ServusTV - Ripetizione della gara

16.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste (replay)

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara (replay)

18.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

18.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

20.00: Sky Sport F1 - Gara (replay)

22.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

23.00: Sky Sport F1 - Ripetizione gara





2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184