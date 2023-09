GP do Japão na TV: A pole position é muito importante

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen estabeleceu o tempo mais rápido nas duas primeiras sessões de treinos para o Grande Prémio do Japão no Circuito de Suzuka. Isto significa que o holandês de 25 anos está de volta à pista depois do fim de semana atribulado em Singapura.

Esta é a 37ª vez que se realiza um Grande Prémio do Japão no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Em 1976/1977 e em 2007/2008, a corrida foi disputada em Fuji, todos os outros fins-de-semana de corrida tiveram lugar em Suzuka, pela primeira vez em 1987. Além disso, houve o Grande Prémio do Pacífico no Japão em 1994/1995 no Circuito TI de Aida.

Surpreendentemente, só temos dois pilotos na qualificação de sábado que já fizeram a pole em Suzuka: Lewis Hamilton (2017/2018) e Max Verstappen (2022).

Qual é a importância da pole position em Suzuka? 27 das 32 corridas foram ganhas a partir da primeira linha da grelha, 16 vezes o eventual vencedor partiu da pole position, 11 vezes do segundo lugar da grelha.

Pode saber quase tudo sobre a evolução da ação no Japão graças ao nosso live ticker, que o manterá atualizado a partir das 7h40 de amanhã.





GP do Japão na TV

Sábado, 23 de setembro

Domingo, 24 de setembro

2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632





1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184