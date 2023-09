Lando Norris (McLaren/3e) : "C'est une blague ?"

Tout va bien pour Lando Norris : à Singapour, il a terminé deuxième derrière Carlos Sainz, et à Silverstone et sur le Hungaroring, le pilote McLaren avait déjà terminé deuxième. En fait, tout va si bien que le pilote Mercedes George Russell avait déclaré jeudi : "Lando est pour moi le favori secret ici. Parce que ces virages à haute vitesse sont au goût de la McLaren".

Lando Norris ricane en entendant les propos de son compatriote anglais : "C'est une blague ou quoi ? A-t-il vu comment s'est déroulée la saison en dehors de Singapour ? Est-ce qu'il a même regardé les courses ?"

Or, Lando Norris a été deux fois troisième meilleur temps au Japon. Alors où se situe McLaren, la deuxième plus ancienne écurie de Formule 1 et la deuxième plus titrée après Ferrari, sur le circuit traditionnel japonais ? Norris pense : "Nous avons pu montrer une bonne vitesse aujourd'hui, nous avons rarement été aussi proches de Red Bull Racing un vendredi".

"Ce qui est un peu étrange, c'est que la vitesse est bonne, mais je ne pourrais pas dire que je me sens particulièrement à l'aise dans la voiture. La voiture est encore bien trop instable. D'après ce que je vois, la plupart des pilotes ont les mains pleines parce que la piste offre moins d'adhérence que prévu".

"Notre objectif doit maintenant être de rendre la voiture plus calme. Si nous y parvenons et que nous améliorons l'équilibre de la voiture, alors nous aurons de bonnes perspectives pour les essais finaux. La vitesse est là, sauf que la voiture est pour l'instant difficilement maîtrisable".



Mais faire un pied de nez à Red Bull Racing, ce sera difficile selon le sixième du championnat du monde 2021 : "Je ne pense pas que nous puissions décrocher la pole position ici. Ce serait un peu trop demander. Nos adversaires sont Mercedes, Ferrari et Aston Martin, et nous pouvons nous mesurer à eux".





2e séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184