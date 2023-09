Lando Norris (McLaren/3°): "È uno scherzo?".

Le cose stanno andando bene per Lando Norris: a Singapore è arrivato secondo dietro a Carlos Sainz e il pilota della McLaren era già arrivato secondo a Silverstone e all'Hungaroring. In realtà, le cose stanno andando così bene che il pilota della Mercedes George Russell ha dichiarato giovedì: "Lando è il favorito segreto per me qui. Perché quelle curve ad alta velocità sono di gradimento della McLaren".

Lando Norris ridacchia quando sente le parole del suo connazionale inglese: "È uno scherzo o cosa? Ha visto come è andata la stagione, a parte Singapore? Ha almeno guardato le gare?".

Ora Lando Norris è stato due volte terzo in Giappone. Allora, qual è la posizione della McLaren, la seconda scuderia di Formula Uno più antica e di maggior successo dopo la Ferrari, sul tradizionale circuito giapponese? Norris ritiene che "oggi siamo stati in grado di mostrare una buona velocità, raramente siamo stati così vicini alla Red Bull Racing in un venerdì".

"La cosa un po' strana è che la velocità è buona, ma non posso dire di sentirmi particolarmente a mio agio in macchina. La macchina è ancora troppo poco stabile. Per come la vedo io, la maggior parte dei piloti ha il coltello dalla parte del manico perché la pista ha meno aderenza del previsto".

"Il nostro obiettivo ora deve essere quello di rendere la vettura più fluida. Se riusciamo a farlo e a migliorare il bilanciamento della vettura, allora abbiamo buone prospettive per le prove finali. La velocità c'è, solo che al momento la macchina è difficile da controllare".



Ma dare alla Red Bull Racing un vantaggio sarà difficile, secondo il sesto pilota del Campionato del Mondo 2021: "Non credo che faremo la pole position qui. Sarebbe chiedere troppo. I nostri avversari sono Mercedes, Ferrari e Aston Martin, e possiamo affrontarli.





2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184