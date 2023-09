Lando Norris (McLaren/3º): "Isto é uma piada?"

Forte desempenho de Lando Norris no Circuito de Suzuka: terceiro melhor tempo em ambas as sessões de treinos. O piloto de 23 anos da McLaren está estupefacto com uma afirmação feita pelo piloto da Mercedes, George Russell.

As coisas estão a correr bem para Lando Norris: em Singapura, terminou em segundo lugar atrás de Carlos Sainz, e o piloto da McLaren já tinha terminado em segundo lugar em Silverstone e no Hungaroring. De facto, as coisas estão a correr tão bem que o piloto da Mercedes, George Russell, afirmou na quinta-feira: "Lando é o favorito secreto para mim aqui. Porque aquelas curvas de alta velocidade são do agrado dos McLaren".

Lando Norris ri-se quando ouve as palavras do seu compatriota inglês: "Isto é uma piada ou quê? Ele já viu como correu a época, tirando Singapura? Será que ele viu as corridas?"

Agora, Lando Norris é o terceiro mais rápido duas vezes no Japão. Então, qual é a posição da McLaren, a segunda equipa mais antiga e a segunda mais bem sucedida da Fórmula 1 depois da Ferrari, no tradicional circuito japonês? Norris acredita: "Conseguimos mostrar boa velocidade hoje, raramente estivemos tão perto da Red Bull Racing numa sexta-feira".

"O que é um pouco estranho é que a velocidade é boa, mas eu não poderia dizer agora que me sinto particularmente confortável no carro. O carro ainda está demasiado instável. A meu ver, a maioria dos pilotos está de mãos cheias porque a pista está a ganhar menos aderência do que o esperado."

"O nosso objetivo agora tem de ser tornar o carro mais suave. Se conseguirmos fazer isso e melhorar o equilíbrio do carro, então temos boas perspectivas para o último treino. A velocidade está lá, só que o carro é difícil de controlar neste momento."



Mas dar uma vantagem à Red Bull Racing será difícil, de acordo com o sexto classificado do Campeonato do Mundo de 2021: "Não acredito que vamos conseguir a pole position aqui. Isso seria pedir demasiado. Os nossos adversários são a Mercedes, a Ferrari e a Aston Martin, e nós podemos enfrentá-los.





2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320sec

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632





1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184