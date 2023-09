Christian Horner à propos de Max Verstappen : "Très intelligent".

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, évoque le difficile week-end du GP de Singapour et fait l'éloge du champion du monde actuel et à venir, Max Verstappen.

Deux séries grandioses ont pris fin à Singapour : Red Bull Racing a été battu pour la première fois après 15 victoires (14 courses en 2023, plus la finale du championnat du monde en 2022) ; et Max Verstappen n'est resté qu'en cinquième position après dix victoires consécutives en GP.

Au Japon, tout se passe à nouveau comme avant Singapour : deux entraînements, deux meilleurs temps pour le champion du monde Max Verstappen. Christian Horner, chef de l'équipe Red Bull Racing : "Jusqu'à présent, tout est dans le vert. Il semble que notre baisse de régime à Singapour était due à la piste. Mais l'analyse se poursuit pour savoir pourquoi nous n'avons pas pu y être aussi forts que d'habitude".

Ce qui réjouit l'Anglais de 49 ans : "Max a géré cette situation difficile à Singapour avec beaucoup de maturité. En course, il a trouvé le bon mélange d'attaque et de patience. Il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose dans ce Grand Prix, alors il a essayé de tirer le meilleur parti de la situation. Il s'est acquitté de cette tâche de manière très intelligente et a obtenu une solide cinquième place".

"Bien sûr, Singapour a été une désillusion pour nous tous. Nous nous attendions à ce que ce circuit soit difficile pour nous, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il le soit autant. Mais Max est toujours resté constructif. Nous avons subi une défaite, nous la supportons et nous sommes d'autant plus déterminés à gagner à nouveau ici au Japon".



"Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que Max n'a que 25 ans et qu'il ne cesse d'apprendre. Son talent naturel, sa vitesse brute, il les a toujours eus. Mais à chaque Grand Prix, il devient plus rusé, plus expérimenté, et c'est à partir de cette expérience qu'il affine son don de pouvoir en quelque sorte lire une course. De plus, sa gestion des pneus est phénoménale".



"Quand tu as un pilote aussi exceptionnel dans ta voiture, chaque membre de l'écurie se met littéralement en quatre pour lui fournir la meilleure voiture possible. C'est un formidable motivateur".





2e séance d'essais, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632





1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184