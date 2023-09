Christian Horner su Max Verstappen: "Molto intelligente".

A Singapore si sono concluse due grandiose serie: la Red Bull Racing è stata battuta per la prima volta dopo 15 vittorie (14 gare nel 2023, più la finale del Campionato del Mondo nel 2022); e Max Verstappen si è ritrovato con solo il 5° posto dopo dieci GP vinti di fila.

In Giappone, tutto sta andando come prima di Singapore: due sessioni di prove, due migliori tempi del campione del mondo Max Verstappen. Il boss del team Red Bull Racing, Christian Horner: "Finora tutto è in regola. Sembra che il nostro crollo a Singapore fosse legato alla pista. Ma stiamo ancora analizzando il motivo per cui non siamo riusciti a ottenere le solite prestazioni".

Cosa piace al 49enne inglese: "Max ha gestito la difficile situazione di Singapore in modo molto maturo. Ha trovato la giusta miscela di attacco e pazienza in gara. Sapeva di non poter ottenere molto in questo Gran Premio, quindi ha cercato di trarre il meglio dalla situazione. Ha fatto questo lavoro in modo molto intelligente e ha conquistato un solido quinto posto".

"Chiaramente Singapore è stata un'esperienza deprimente per tutti noi. Sospettavamo che questa pista sarebbe stata difficile per noi, ma non ci aspettavamo che fosse subito così complicata. Ma Max ha sempre mantenuto un atteggiamento costruttivo. Abbiamo incassato una sconfitta, la prendiamo con filosofia e siamo ancora più determinati a vincere di nuovo qui in Giappone".



"Quello che molti dimenticano è che Max ha solo 25 anni e sta imparando continuamente. Il talento naturale, la velocità grezza, ci sono sempre stati. Ma a ogni Gran Premio diventa più astuto, più esperto, e da questo bagaglio di esperienza sta affinando il dono di saper leggere una gara, per così dire. Inoltre, la sua gestione degli pneumatici è fenomenale".



"Quando hai un pilota così eccezionale in macchina, ogni membro dello staff della squadra corse si fa letteralmente in quattro per dargli la migliore macchina possibile. È un grande motivatore".





2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632





1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184