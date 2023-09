Christian Horner sobre Max Verstappen: "Muito inteligente".

Em Singapura, duas séries grandiosas chegaram ao fim: a Red Bull Racing foi derrotada pela primeira vez após 15 vitórias (14 corridas em 2023, mais a final do Campeonato do Mundo em 2022); e Max Verstappen ficou apenas com o 5º lugar após dez vitórias consecutivas em GP.

No Japão, tudo está a correr da mesma forma que antes de Singapura: duas sessões de treinos, dois melhores tempos do campeão do mundo Max Verstappen. Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull Racing: "Até agora, tudo está no verde. Parece que a nossa queda em Singapura estava relacionada com a pista. Mas ainda estamos a analisar porque é que não conseguimos ter um desempenho tão forte como é habitual."

O que agrada ao inglês de 49 anos: "O Max lidou com esta situação difícil em Singapura de forma muito madura. Ele encontrou a mistura certa de ataque e paciência na corrida. Ele sabia que não podia fazer muito neste Grande Prémio, por isso tentou tirar o melhor partido da situação. Ele fez esse trabalho de forma muito inteligente e conseguiu um sólido quinto lugar."

"É claro que Singapura foi uma experiência muito difícil para todos nós. Suspeitávamos que esta pista seria difícil para nós, mas não esperávamos que fosse tão complicada logo de início. Mas o Max manteve-se sempre construtivo. Sofremos uma derrota, estamos a levar isso a peito e estamos ainda mais determinados a vencer novamente aqui no Japão."



"O que muitas pessoas esquecem - Max tem apenas 25 anos e está constantemente a aprender. O talento natural, a velocidade bruta, sempre esteve lá. Mas a cada Grande Prémio ele torna-se mais astuto, mais experiente e, a partir dessa experiência, está a aperfeiçoar o dom de ser capaz de ler uma corrida, por assim dizer. Para além disso, a sua gestão dos pneus é fenomenal".



"Quando se tem um piloto tão extraordinário no carro, todos os membros da equipa de corrida se esforçam literalmente para lhe dar o melhor carro possível. Ele é um grande motivador."





2º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320sec

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07º Alex Albon (T), Williams, +0,867

08º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,632





1º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08º Alex Albon (T), Williams, +1,344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13º George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +2,565

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184