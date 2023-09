AlphaTauri : 2024 avec Yuki Tsunoda & Daniel Ricciardo

L'équipe AlphaTauri continuera à participer à la Formule 1 l'année prochaine avec Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. Liam Lawson sera le réserviste de l'écurie de Faenza et de l'équipe Red Bull Racing.

Comme prévu, l'équipe AlphaTauri profite de la course à domicile de Yuki Tsunoda à Suzuka pour confirmer la prolongation du contrat du Japonais de 23 ans. Daniel Ricciardo, qui est le deuxième pilote de l'équipe italienne depuis la course de Budapest, reste également à bord. Actuellement, l'Australien doit toutefois rester sur la touche.

Depuis son accident à l'entraînement à Zandvoort, au cours duquel il s'est fracturé sept os de la main gauche, c'est Liam Lawson qui le remplace. Le Néo-Zélandais de 21 ans, qui participe cette année à la Super Formula, devra se contenter d'un rôle de réserviste pour AlphaTauri et Red Bull Racing l'année prochaine.

"Je suis très heureux d'être encore à bord d'AlphaTauri l'année prochaine", se réjouit Tsunoda, qui a rejoint l'écurie de Faenza en 2021. "Je suis impatient de continuer à travailler avec l'équipe et Daniel et de me battre pour l'équipe. Je ne ménagerai aucun effort pour améliorer mon pilotage cette année et l'année prochaine et je suis très reconnaissant à Red Bull et Honda pour leur soutien et leur confiance en moi", ajoute l'actuel dix-septième du championnat du monde.

"Je suis ravi de revenir l'année prochaine aux côtés de Yuki et de poursuivre le travail avec la Scuderia AlphaTauri. Après les progrès que nous avons déjà réalisés et les projets que nous nourrissons pour l'avenir, nous vivons une période passionnante en tant qu'équipe. Nous sommes en train de nous construire et cela nous semble formidable. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous sommes sur la bonne voie et nous avons de quoi nous réjouir", dit Ricciardo.

2ème séance d'entraînement, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,688 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,549

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,804

07. Alex Albon (T), Williams, +0,867

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,974

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,022

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,051

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,083

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,106

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,109

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,141

15. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,453

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,477

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,481

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,490

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,491

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1,632

1ère séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,647 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,927

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,950

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,003

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,066

08. Alex Albon (T), Williams, +1,344

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,358

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,393

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1,396

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,482

13. George Russell (GB), Mercedes, +1,663

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,801

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,869

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,052

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2,213

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,328

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +2,565

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3,184