AlphaTauri: 2024 con Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Come previsto, il team AlphaTauri sfrutta la gara di casa di Yuki Tsunoda a Suzuka per confermare il prolungamento del contratto con il 23enne pilota giapponese. Anche Daniel Ricciardo, che dalla gara di Budapest è il secondo pilota della squadra italiana, rimane a bordo. Al momento, però, l'australiano deve stare a guardare.

Dopo l'incidente in allenamento a Zandvoort, in cui ha riportato sette fratture ossee alla mano sinistra, Liam Lawson è in servizio come sostituto. Il 21enne neozelandese, che quest'anno gareggia in Super Formula, dovrà accontentarsi del ruolo di pilota di riserva per AlphaTauri e Red Bull Racing il prossimo anno.

"Sono felicissimo di essere a bordo di AlphaTauri il prossimo anno", ha dichiarato un entusiasta Tsunoda, che si è unito alla scuderia faentina nel 2021. "Non vedo l'ora di continuare a lavorare e lottare per la squadra e per Daniel. Non lascerò nulla di intentato per continuare a migliorare le mie capacità di guida quest'anno e il prossimo e sono molto grato a Red Bull e Honda per il sostegno e la fiducia che hanno riposto in me", ha aggiunto l'attuale diciassettesimo pilota del WRC.

"Sono entusiasta di correre di nuovo al fianco di Yuki il prossimo anno e di continuare il lavoro con la Scuderia AlphaTauri. Dopo i progressi che abbiamo già fatto e i piani che abbiamo per il futuro, stiamo vivendo un momento emozionante come squadra. Siamo in fase di costruzione e questa è una bella sensazione. C'è ancora molto da fare, ma siamo sulla strada giusta e c'è molto da guardare avanti", ha detto Ricciardo.

2a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.688 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,320 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,464

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.549

05 George Russell (GB), Mercedes, +0,640

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.804

07° Alex Albon (T), Williams, +0.867

08° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.974

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.022

10° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.051

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.083

12° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.106

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.109

14° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.141

15° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.453

16° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.477

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.481

18° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, +1.490

19° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.491

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.632

1a prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31.647 min.

02 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,626 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +0,745

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.927

05 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.950

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.003

07 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1.066

08° Alex Albon (T), Williams, +1.344

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.358

10° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.393

11° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1.396

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +1.482

13° George Russell (GB), Mercedes, +1.663

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.801

15° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.869

16° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2.052

17° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +2.213

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +2.328

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +2.565

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +3.184