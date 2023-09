AlphaTauri: 2024 com Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

A equipa AlphaTauri vai continuar a competir na Fórmula 1 no próximo ano com Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Liam Lawson será o piloto de reserva da equipa sediada em Faenza e da Red Bull Racing Team.

Como esperado, a equipa AlphaTauri aproveita a corrida caseira de Yuki Tsunoda em Suzuka para confirmar a extensão do contrato com o piloto japonês de 23 anos. Daniel Ricciardo, que tem sido o segundo piloto da equipa italiana desde a corrida de Budapeste, também continua a bordo. De momento, no entanto, o australiano tem de assistir.

Desde o seu acidente de treino em Zandvoort, no qual sofreu sete fracturas ósseas na mão esquerda, Liam Lawson tem estado ao serviço como substituto. O neozelandês de 21 anos, que está a competir na Super Formula este ano, vai ter de se contentar com o papel de piloto de reserva da AlphaTauri e da Red Bull Racing no próximo ano.

"Estou muito feliz por estar a bordo da AlphaTauri no próximo ano", disse Tsunoda, que se juntou à equipa de Faenza em 2021. "Estou ansioso por continuar a trabalhar e a lutar pela equipa e pelo Daniel. Não vou deixar pedra sobre pedra para continuar a melhorar as minhas capacidades de pilotagem este ano e no próximo e estou muito grato à Red Bull e à Honda pelo apoio e confiança que depositaram em mim", acrescentou o atual 17º classificado do WRC.

"Estou entusiasmado por voltar a correr ao lado do Yuki no próximo ano e por continuar o trabalho com a Scuderia AlphaTauri. Depois dos progressos que já fizemos e dos planos que temos para o futuro, estamos a viver um momento emocionante como equipa. Estamos em construção e isso é ótimo. Ainda há muito a fazer, mas estamos no caminho certo e há muito pelo que esperar", disse Ricciardo.

