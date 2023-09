FP3 Suzuka : Max Verstappen en première position, McLaren forte

L'asphalte du circuit de Suzuka était plus chaud au début de la dernière heure d'essais libres que lors des sessions précédentes : la température de la piste était de 44,1 degrés Celsius et la température extérieure de 28,2 degrés au moment de l'ouverture de la piste. Contrairement à la première et à la deuxième séance d'essais, il a fallu un certain temps avant que les premières voitures ne se présentent sur la piste.

Ce n'est qu'après cinq minutes que la star de Ferrari Carlos Sainz a ouvert la dernière chasse aux temps avant les qualifications. Son coéquipier Charles Leclerc a suivi son exemple peu après. Avant même que le premier temps au tour ne s'allume sur l'écran de chronométrage, Lance Stroll, qui n'avait pas participé à la course de Singapour après son dur crash en qualifications, a également pris la piste.

Sainz a ouvert la voie en 1:32,001 min et a rapidement été devancé par Leclerc, qui a bouclé le tour de Suzuka de 5,807 km en 1:31,963 min. Alors que les deux pilotes Ferrari sont partis en pneus tendres, Stroll a utilisé le mélange dur.

Les pilotes suivants à se montrer en piste étaient les deux pilotes McLaren Oscar Piastri et Lando Norris qui, comme Esteban Ocon et Pierre Gasly, ont également choisi les pneus tendres pour leur premier run.

Piastri s'est placé en tête avec un temps de 1:31,891 min, dont il a été délogé quelques instants plus tard par son coéquipier Norris avec un temps de 1:31,174 min. De plus en plus de pilotes se sont mis en route, dont Lewis Hamilton, qui roule au Japon avec un casque spécial conçu par l'artiste japonais Hajime Sorayama.

Le septuple champion du monde s'est classé en deuxième position derrière Norris avec un temps de 1:21,770, alors que son coéquipier George Russell s'était emparé de la troisième position juste derrière lui. Le jeune Britannique n'est resté qu'un centième plus lent que son coéquipier lors de sa première tentative rapide.

Après les dix premières minutes, Max Verstappen a lui aussi enregistré son premier temps au tour. Le champion en titre de l'équipe Red Bull Racing a immédiatement pris la tête de la course avec un temps de 1:30,960 min. Seuls les deux pilotes Williams n'avaient pas encore quitté le stand.

A la mi-temps, l'ordre était le suivant : Verstappen devant Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Sergio Pérez, Piastri, Sainz, Kevin Magnussen, Alex Albon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Ocon, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Gasly, Liam Lawson et Stroll. La plupart des pilotes étaient en pneus tendres, seul Stroll restait pour l'instant en pneus durs et les deux pilotes AlphaTauri, Tsunoda et Gasly, avaient effectué leurs premiers essais avec le mélange moyen.

Au cours des 30 minutes suivantes, plusieurs pilotes ont encore fait des essais rapides, ce qui a également créé de l'alternance en tête de course. Piastri s'est d'abord emparé de la première position avec 1:30,555 min, puis Norris a établi une nouvelle référence avec 1:30,507 min. Verstappen a ensuite fait une nouvelle tentative et a repoussé la marque à 1:30.267. Entre-temps, tous les pilotes avaient fait monter des pneus tendres.

3ème séance d'essais, Japon

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,267 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,755

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,870

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,892

08. George Russell (GB), Mercedes, +1,238

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,282

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,401

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,432

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,613

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,657

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,684

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,712

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,735

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,781

18. Alex Albon (T), Williams, +1,846

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,887

20e Pierre Gasly (F), Alpine, +1,932