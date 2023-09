FP3 Suzuka: Max Verstappen al primo posto, la McLaren è forte

L'asfalto del Circuito di Suzuka era più caldo all'inizio dell'ultima ora di prove libere rispetto alle sessioni precedenti: la temperatura della pista era di 44,1 gradi Celsius, mentre la temperatura esterna era di 28,2 gradi all'apertura della pista. A differenza della prima e della seconda sessione di prove, c'è voluto un po' di tempo prima che le prime vetture scendessero in pista.

Solo dopo cinque minuti la stella della Ferrari Carlos Sainz ha aperto l'ultima caccia al tempo prima delle qualifiche. Il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha seguito il suo esempio poco dopo. Prima ancora che il primo giro si accendesse sul monitor dei tempi, è sceso in pista anche Lance Stroll, che non ha partecipato alla gara di Singapore dopo il duro incidente in qualifica.

Sainz ha fatto segnare un 1:32.001 min. ed è stato presto superato da Leclerc, che ha percorso i 5,807 km di Suzuka in 1:31.963 min. Mentre i due piloti della Ferrari erano in pista con le gomme morbide, Stroll era sulla mescola dura.

I successivi a scendere in pista sono stati i piloti McLaren Oscar Piastri e Lando Norris che, come Esteban Ocon e Pierre Gasly, hanno scelto anch'essi le gomme morbide per il loro primo giro.

Piastri ha preso la testa della corsa con 1:31.891 min, da cui è stato scalzato solo pochi istanti dopo dal suo compagno di squadra Norris con 1:31.174 min. Sempre più piloti si sono mossi, tra cui Lewis Hamilton, che in Giappone indossa un casco speciale disegnato dall'artista giapponese Hajime Sorayama.

Il sette volte campione del mondo si è piazzato in seconda posizione dietro a Norris con un 1:21.770 min, con il compagno di squadra George Russell appena dietro di lui in terza posizione. Il giovane britannico è stato appena un centesimo più lento del suo compagno di scuderia nel suo primo tentativo veloce.

Dopo i primi dieci minuti, anche Max Verstappen ha registrato il suo primo tempo sul giro. Il campione in carica del Red Bull Racing Team ha conquistato immediatamente la prima posizione con 1:30.960 min. Solo i due piloti della Williams non avevano ancora lasciato i box.

A metà tempo, l'ordine era: Verstappen davanti a Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Sergio Pérez, Piastri, Sainz, Kevin Magnussen, Alex Albon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Ocon, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Gasly, Liam Lawson e Stroll. La maggior parte dei piloti era su pneumatici morbidi, solo Stroll è rimasto sulle gomme dure per il momento e i due piloti AlphaTauri Tsunoda e Gasly hanno completato i loro primi tentativi sulla mescola medio-dura.

Nei 30 minuti successivi, diversi piloti hanno fatto altri tentativi veloci e ciò ha creato varietà anche in testa. Prima Piastri si è portato in prima posizione con 1:30.555 min, poi Norris ha stabilito un nuovo riferimento con 1:30.507 min. Verstappen ha poi fatto un altro tentativo e ha portato il record a 1:30.267 min. Nel frattempo, tutti i piloti avevano montato pneumatici morbidi.

3° prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.267 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.755

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.870

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.892

08 - George Russell (GB), Mercedes, +1.238

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.282

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.401

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.432

12° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.613

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.657

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.684

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.712

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.735

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.781

18° Alex Albon (T), Williams, +1.846

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.887

20 Pierre Gasly (F), Alpine, +1.932