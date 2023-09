FP3 Suzuka: Max Verstappen em primeiro lugar, McLaren forte

Max Verstappen foi também o piloto mais rápido do pelotão na última hora de treinos livres no Circuito de Suzuka. Os pilotos da McLaren foram os primeiros a seguir a estrela da Red Bull Racing.

O asfalto do Circuito de Suzuka estava mais quente no início da última hora de treinos livres do que nas sessões anteriores: a temperatura da pista era de 44,1 graus Celsius, a temperatura exterior era de 28,2 graus quando a pista foi aberta. Ao contrário da primeira e segunda sessões de treinos livres, demorou algum tempo até que os primeiros carros aparecessem na pista.

Só ao fim de cinco minutos é que a estrela da Ferrari, Carlos Sainz, abriu a última sessão de cronometragem antes da qualificação. O seu companheiro de equipa Charles Leclerc seguiu-lhe o exemplo pouco depois. Ainda antes da primeira volta se iluminar no monitor de tempo, Lance Stroll, que não participou na corrida em Singapura após o seu duro acidente na qualificação, também entrou na pista.

Sainz marcou 1:32.001 min e foi logo ultrapassado por Leclerc, que percorreu os 5,807 km da volta de Suzuka em 1:31.963 min. Enquanto os dois pilotos da Ferrari estavam com os pneus macios, Stroll estava com o composto duro.

Os pilotos seguintes a entrarem em pista foram Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, que, tal como Esteban Ocon e Pierre Gasly, também escolheram os pneus macios para a sua primeira corrida.

Piastri assumiu a liderança com 1:31.891 min, da qual foi desalojado momentos depois pelo seu colega de equipa Norris com 1:31.174 min. Cada vez mais pilotos saíram, incluindo Lewis Hamilton, que está a usar um capacete especial desenhado pelo artista japonês Hajime Sorayama no Japão.

O sete vezes campeão do mundo ficou na segunda posição, atrás de Norris, com 1:21.770 min, com o colega de equipa George Russell logo atrás, em terceiro. O jovem britânico foi apenas um centésimo mais lento do que o seu companheiro de equipa na sua primeira tentativa rápida.

Após os primeiros dez minutos, Max Verstappen também registou a sua primeira volta. O atual campeão da Red Bull Racing Team assumiu imediatamente a primeira posição com 1:30.960 min. Apenas os dois pilotos da Williams ainda não tinham saído das boxes.

Ao intervalo, a ordem era: Verstappen à frente de Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Sergio Pérez, Piastri, Sainz, Kevin Magnussen, Alex Albon, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Ocon, Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Gasly, Liam Lawson e Stroll. A maioria dos pilotos estava com os pneus macios, apenas Stroll permaneceu com os pneus duros por enquanto e os dois pilotos da AlphaTauri, Tsunoda e Gasly, completaram as suas primeiras tentativas com o composto médio duro.

Nos 30 minutos seguintes, vários pilotos fizeram novas tentativas rápidas, o que também proporcionou variedade na frente. Primeiro, Piastri passou para a primeira posição com 1:30.555 min, depois Norris estabeleceu uma nova marca com 1:30.507 min. Verstappen fez uma nova tentativa e aumentou o recorde para 1:30.267 min. Entretanto, todos os pilotos tinham colocado os pneus macios.

3º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.267 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,755

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,870

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,892

08 - George Russell (GB), Mercedes, +1.238

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,282

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,401

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,432

12º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,613

13º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,657

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,684

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,712

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,735

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,781

18º Alex Albon (T), Williams, +1,846

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,887

20 Pierre Gasly (F), Alpine, +1,932