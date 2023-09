Franz Tost sur le choix du pilote pour 2024 : "Choix logique".

L'équipe AlphaTauri a confirmé à Suzuka la poursuite de l'engagement de Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. Franz Tost et Peter Bayer expliquent pourquoi le choix s'est porté sur le Japonais et l'Australien.

C'était dans l'air du temps, et la confirmation vient d'arriver : L'équipe AlphaTauri continuera l'année prochaine à se battre pour des points de championnat du monde en Formule 1 avec les pilotes Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. L'actuel remplaçant de Ricciardo, Liam Lawson, sera le troisième pilote à participer au simulateur. L'actuel directeur de l'équipe, Franz Tost, qui quittera son poste à l'issue de la saison en cours, déclare à ce sujet : "L'année prochaine, le règlement technique restera en grande partie inchangé et il était donc logique de miser sur la continuité également pour la composition des pilotes".

"Je suis très satisfait de l'évolution de Yuki au sein de notre équipe au cours des deux dernières années et demie, et avec la grande expérience de Daniel en tant que vainqueur de course, nous aurons en 2024 l'une des paires de pilotes les plus compétitives sur la grille de départ", est sûr le Tyrolien.

Et en ce qui concerne la future direction de l'équipe, composée de Peter Bayer et Laurent Mekies, Tost explique : "Peter et Laurent formeront un duo formidable pour orienter la nouvelle saison dans la bonne direction". Au sujet du réserviste néo-zélandais, il déclare : "Liam, qui a impressionné tout le monde lors de ses courses précédentes, va définitivement aider l'équipe dans son rôle de développement en tant que troisième pilote et je suis sûr qu'il aura bientôt un avenir en Formule 1".

Bayer envisage également l'avenir avec beaucoup de confiance : "Nous nous trouvons dans une position privilégiée où nous avons accès à plusieurs grands talents du monde de Red Bull. Cela est dû au travail effectué par le Dr Helmut Marko depuis de nombreuses années. Daniel et Yuki n'ont pas seulement fait un travail fantastique au volant, ils sont aussi de grands ambassadeurs mondiaux pour notre équipe et notre sport. Liam s'est placé sous les feux de la rampe de la Formule 1 en seulement trois courses et je suis très heureux que nous puissions continuer à le préparer pour son avenir de pilote".

3e séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,267 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,755

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,870

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,892

08. George Russell (GB), Mercedes, +1,238

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,282

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,401

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,432

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,613

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,657

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,684

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,712

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,735

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,781

18. Alex Albon (T), Williams, +1,846

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,887

20e Pierre Gasly (F), Alpine, +1,932