Franz Tost sulla scelta del pilota per il 2024: "Scelta logica".

Era nei piani e ora è arrivata la conferma: Il team AlphaTauri continuerà a lottare per i punti del campionato mondiale di Formula 1 il prossimo anno con i piloti Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. L'attuale sostituto di Ricciardo, Liam Lawson, sarà il terzo pilota del simulatore. L'attuale boss del team Franz Tost, che lascerà il suo posto dopo la stagione in corso, ha dichiarato: "Il prossimo anno i regolamenti tecnici rimarranno in gran parte invariati, quindi era logico puntare alla continuità anche nella formazione dei piloti."

"Sono molto soddisfatto dello sviluppo che Yuki ha mostrato nella nostra squadra negli ultimi due anni e mezzo, e con la grande esperienza di Daniel come vincitore di gare avremo una delle coppie di piloti più competitive sulla griglia nel 2024", è sicuro il tirolese.

E per quanto riguarda la futura gestione della squadra, composta da Peter Bayer e Laurent Mekies, Tost spiega: "Peter e Laurent saranno un'ottima coppia per guidare la nuova stagione nella giusta direzione". Per quanto riguarda il pilota di riserva neozelandese, dice: "Liam, che ha impressionato tutti nelle sue gare finora, aiuterà sicuramente la squadra nel suo ruolo di sviluppo come terzo pilota, e sono sicuro che avrà presto un futuro in Formula 1".

Anche Bayer è molto fiducioso per il futuro: "Siamo in una posizione privilegiata in cui abbiamo accesso a diversi grandi talenti del mondo Red Bull. Questo è un merito del lavoro che il dottor Helmut Marko ha svolto per molti anni. Sia Daniel che Yuki non solo hanno svolto un lavoro fantastico al volante, ma sono anche grandi ambasciatori globali del nostro team e del nostro sport. Liam si è messo sotto i riflettori della Formula 1 a sole tre gare dalla fine del campionato e sono molto felice che possiamo continuare a prepararlo per il suo futuro come pilota da corsa".

Prova 3, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.267 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.755

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.870

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.892

08 - George Russell (GB), Mercedes, +1.238

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.282

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.401

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.432

12° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.613

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.657

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.684

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.712

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.735

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.781

18° Alex Albon (T), Williams, +1.846

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.887

20 Pierre Gasly (F), Alpine, +1.932