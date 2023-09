Franz Tost sobre a escolha do condutor para 2024: "Escolha lógica".

Já estava previsto e agora chegou a confirmação: A equipa AlphaTauri vai continuar a lutar por pontos no campeonato do mundo de Fórmula 1 no próximo ano com os pilotos Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. O atual substituto de Ricciardo, Liam Lawson, será o terceiro piloto no simulador. O atual chefe de equipa Franz Tost, que deixará o seu cargo após a presente temporada, afirma: "No próximo ano, os regulamentos técnicos permanecerão praticamente inalterados, pelo que era lógico optar pela continuidade também no alinhamento de pilotos."

"Estou muito satisfeito com o desenvolvimento que o Yuki demonstrou na nossa equipa ao longo dos últimos dois anos e meio e, com a grande experiência do Daniel como vencedor de corridas, teremos uma das duplas de pilotos mais competitivas da grelha em 2024", garante o tirolês.

E no que diz respeito à futura gestão da equipa, composta por Peter Bayer e Laurent Mekies, Tost explica: "Peter e Laurent serão uma grande dupla para conduzir a nova época na direção certa". Sobre o piloto de reserva da Nova Zelândia, ele diz: "Liam, que impressionou a todos nas suas corridas até agora, vai definitivamente ajudar a equipa no seu papel de desenvolvimento como terceiro piloto, e estou certo de que ele terá em breve um futuro na Fórmula 1."

Bayer também está muito confiante quanto ao futuro: "Estamos numa posição privilegiada, onde temos acesso a vários grandes talentos do mundo Red Bull. Isto é mérito do trabalho que o Dr. Helmut Marko tem vindo a desenvolver há muitos anos. Tanto o Daniel como o Yuki não só têm feito um trabalho fantástico ao volante, como também são grandes embaixadores globais da nossa equipa e do nosso desporto. O Liam colocou-se na ribalta da Fórmula 1 a apenas três corridas do fim e estou muito contente por podermos continuar a prepará-lo para o seu futuro como piloto de corridas."

Treino 3, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.267 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 seg

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,755

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,870

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,892

08 - George Russell (GB), Mercedes, +1.238

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,282

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,401

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,432

12º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,613

13º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,657

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,684

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,712

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,735

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,781

18º Alex Albon (T), Williams, +1,846

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,887

20 Pierre Gasly (F), Alpine, +1,932