Live ticker GP del Giappone: Verstappen in pole a Suzuka

Il due volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen è tornato alla sua solita forma 2023 in Giappone. Dopo l'intoppo di Singapore (solo 11° in griglia, quinto in gara), ha ottenuto il miglior tempo in tutte e tre le sessioni di prove sul tradizionale circuito di Suzuka.

Se vuole iniziare il Gran Premio del Giappone dalla pole position, deve trovare il modo di battere il 47 volte vincitore del GP. Potete scoprire se questo funzionerà qui nel nostro live ticker.