Liam Lawson : gros compliment de Christian Horner

Pour l'instant, Liam Lawson doit se contenter du rôle de troisième pilote pour AlphaTauri et Red Bull Racing. Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, en est convaincu : le Néo-Zélandais aura sa chance.

Liam Lawson, qui remplace le pilote AlphaTauri Daniel Ricciardo blessé, a jusqu'à présent convaincu. A Zandvoort, après seulement une heure d'entraînement et sa première participation aux qualifications de Formule 1, il a réussi à se classer 13e pour sa première apparition en GP. Lors de la course suivante en Italie, il a manqué de peu les points en se classant onzième. Et à Singapour, il a marqué ses deux premiers points au championnat du monde avec une neuvième place.

Néanmoins, le Néo-Zélandais devra pour l'instant se contenter du rôle de spectateur. Ce sera difficile pour lui, comme il l'a déjà avoué avant l'annonce des pilotes AlphaTauri. ""J'adore être en Formule 1 et j'essaie simplement de tirer le meilleur parti de cette opportunité, de cette fenêtre d'opportunité que j'ai", a-t-il déclaré. Et il a souligné : "Un cockpit en tant que pilote titulaire l'année prochaine ne peut être que son objectif.

Mais AlphaTauri continuera l'année prochaine avec Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo. Lawson peut néanmoins se réjouir d'avoir reçu beaucoup d'encouragements de la part des rangs de Red Bull. Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a souligné : "Il a roulé pour la première fois à Singapour et a tout de suite marqué quelques points. Nous savons que c'est un pilote courageux et je pense qu'il a saisi sa chance en Formule 1".

"Ce n'est pas souvent que les pilotes ont l'occasion de prouver leur talent. Je pense qu'il a fait un travail formidable et qu'il s'est certainement recommandé pour la Formule 1", a loué le Britannique. "Il sera certainement un pilote de GP, il l'est déjà. Peut-être devra-t-il patienter encore un peu, mais je pense qu'il a montré qu'il méritait un avenir en Formule 1".

3e séance d'essais, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,267 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,755

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,870

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,892

08. George Russell (GB), Mercedes, +1,238

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,282

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,401

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,432

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,613

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,657

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,684

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,712

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,735

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,781

18. Alex Albon (T), Williams, +1,846

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,887

20e Pierre Gasly (F), Alpine, +1,932