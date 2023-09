Liam Lawson: grandi elogi da Christian Horner

Per il momento, Liam Lawson dovrà accontentarsi del ruolo di terzo pilota per AlphaTauri e Red Bull Racing. Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner è convinto che il neozelandese avrà la sua occasione.

Liam Lawson ha impressionato finora come sostituto dell'infortunato pilota AlphaTauri Daniel Ricciardo. A Zandvoort, dopo una sola ora di prove e la sua prima apparizione in Formula 1, ha debuttato nel GP al 13° posto. Nella gara successiva, in Italia, ha mancato di poco i punti con l'undicesimo posto. E a Singapore, con il nono posto, ha ottenuto i suoi primi due punti nel Campionato del Mondo.

Tuttavia, il neozelandese dovrà rassegnarsi al ruolo di spettatore per il momento. Sarà difficile per lui, come ha ammesso anche prima dell'annuncio del pilota AlphaTauri. "Amo essere in Formula Uno e sto solo cercando di sfruttare al massimo questa opportunità, questa finestra di opportunità che ho", ha detto. E ha sottolineato che un posto da pilota titolare il prossimo anno non può che essere il suo obiettivo.

Ma l'AlphaTauri continuerà con Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo il prossimo anno. Tuttavia, Lawson può contare su un grande incoraggiamento da parte dei ranghi della Red Bull. Il boss del team Red Bull Racing Christian Horner, ad esempio, ha sottolineato: "È sceso in pista per la prima volta a Singapore e ha segnato subito alcuni punti. Sappiamo che è un pilota coraggioso e credo che abbia colto la sua occasione in Formula Uno".

"Non capita spesso che i piloti abbiano la possibilità di dimostrare il proprio talento. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro e che si sia decisamente raccomandato per la Formula Uno", ha elogiato il britannico. "Sarà sicuramente un pilota da GP, lo è già. Forse dovrà avere un po' di pazienza, ma secondo me ha dimostrato di meritare un futuro in Formula 1".

3° prova, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.267 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0.755

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.870

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.892

08 - George Russell (GB), Mercedes, +1.238

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1.282

10° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1.401

11° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1.432

12° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.613

13° Esteban Ocon (F), Alpine, +1.657

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1.684

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1.712

16° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.735

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1.781

18° Alex Albon (T), Williams, +1.846

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1.887

20 Pierre Gasly (F), Alpine, +1.932