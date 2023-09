Liam Lawson: Grandes elogios de Christian Horner

Liam Lawson tem impressionado até agora como substituto do lesionado piloto da AlphaTauri Daniel Ricciardo. Em Zandvoort, depois de apenas uma hora de treinos e da sua primeira participação na qualificação de Fórmula 1, estreou-se no GP em 13º lugar. Na corrida seguinte, em Itália, falhou por pouco os pontos, no décimo primeiro lugar. E em Singapura, marcou os seus dois primeiros pontos no Campeonato do Mundo com o nono lugar.

No entanto, o neozelandês vai ter de se resignar ao papel de espetador, por enquanto. Isso será difícil para ele, como admitiu mesmo antes do anúncio do piloto da AlphaTauri. "Adoro estar na Fórmula 1 e estou apenas a tentar aproveitar ao máximo esta oportunidade, esta janela de oportunidade que tenho", disse. E sublinhou que um cockpit como piloto regular no próximo ano só pode ser o seu objetivo.

Mas a AlphaTauri vai continuar com Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo no próximo ano. No entanto, Lawson pode contar com um grande incentivo das fileiras da Red Bull. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, por exemplo, sublinhou: "Ele esteve em pista pela primeira vez em Singapura e marcou logo alguns pontos. Sabemos que ele é um piloto corajoso e acho que aproveitou a sua oportunidade na Fórmula 1".

"Não é sempre que os pilotos têm a oportunidade de provar o seu talento. Acho que ele fez um ótimo trabalho e recomendou-se definitivamente para a Fórmula 1", elogiou o britânico. "Ele será definitivamente um piloto de GP, ele já é. Talvez ele tenha que ser paciente, mas ele mostrou, na minha opinião, que merece um futuro na Fórmula 1."

3º treino, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30.267 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,240 seg

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,288

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,737

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,755

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,870

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,892

08 - George Russell (GB), Mercedes, +1.238

09 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1,282

10º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,401

11º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,432

12º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,613

13º Esteban Ocon (F), Alpine, +1,657

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,684

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,712

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,735

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,781

18º Alex Albon (T), Williams, +1,846

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1,887

20 Pierre Gasly (F), Alpine, +1,932