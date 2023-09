Max Verstappen (1er) : "J'ai pu aller à la limite".

Les essais finaux du GP du Japon ont débuté sous un soleil radieux et une température extérieure de 27,2 degrés Celsius. La température de la piste était de 38,1 degrés lorsque Lance Stroll a été le premier à entrer en piste. Le Canadien, qui avait manqué le GP de Singapour après son crash lors des qualifications sur le circuit routier, a rapidement été rejoint par Liam Lawson.

Le Néo-Zélandais a été nettement plus rapide que le pilote Aston Martin avec un temps de 1:31,729 min. Mais le remplaçant de Ricciardo n'est pas resté longtemps en tête non plus. En effet, quatre minutes après le début des qualifications, la piste s'est remplie et dès que le champion Max Verstappen a établi son premier temps au tour, il a pris la tête de la course avec 1:29,878 min.

Norris a lui aussi accéléré et a été le plus rapide dans le premier secteur, mais à la fin de sa première tentative rapide, le Britannique a dû se contenter de la deuxième place derrière le champion en titre. Huit minutes après le début de la séance, le drapeau rouge a été présenté. La raison en est Logan Sargeant, qui a envoyé sa voiture de course Williams dans le mur dans le dernier virage.

Les stars du GP sont retournées aux stands tandis que la Williams fortement endommagée était évacuée de la piste. Au moment de l'interruption, seuls 13 pilotes avaient effectué un tour chronométré, Verstappen étant le plus rapide. Le leader du championnat du monde était suivi de Norris, Oscar Piastri, Sergio Pérez, George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Liam Lawson et Lance Stroll.

La pause forcée a duré 14 minutes, après quoi les stars du GP ont pu reprendre le volant. Avant même que la piste ne soit libérée, les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz, ainsi que Liam Lawson, se sont alignés au bout de la voie des stands. Il restait un peu moins de neuf minutes aux pilotes pour s'assurer une entrée en Q2.

Les régulateurs, Dr Gerd Ennser, Matteo Perini, Danny Sullivan et Kazuhiro Tsuge, ont annoncé qu'ils allaient examiner de plus près les tours de chauffe de Leclerc, Zhou et Bottas, le trio ayant dépassé le temps maximum imparti pour leur tour après avoir quitté les stands. L'enquête n'aura lieu qu'après les qualifications, a confirmé la direction de course un peu plus tard.

Ce n'est que trois minutes avant la fin de la Q1 que la piste s'est à nouveau remplie, car presque tout le monde voulait faire un essai rapide à la fin. Zhou s'est senti bloqué par un pilote AlphaTauri, le Chinois a été l'un des cinq pilotes à être éliminés après les 18 premières minutes.

Il s'est classé 19e devant le pilote de crash Sargeant, qui était le dernier du premier groupe d'éliminés. La chasse aux temps était également terminée pour le coéquipier de Zhou chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas, qui a terminé en 16e position devant Stroll et Nico Hülkenberg. Verstappen a réalisé le meilleur temps en Q1 et Lawson a également brillé avec le quatrième tour le plus rapide derrière Norris et Leclerc.

Élimination de justesse de Liam Lawson en Q2

En Q2, Verstappen a été le premier à signer un temps au tour, le Néerlandais bouclant les 5,807 km du circuit en 1'29''964. La joie est venue du héros local Tsunoda, qui s'est classé en troisième position. Sa joie n'a pas duré longtemps, puisqu'il s'est fait remonter par les pilotes McLaren, qui ont terminé en 2e et 3e position, le rookie Piastri ayant pris les devants.

Après la première tentative de Q2, l'ordre était le suivant : Verstappen devant Piastri, Norris, Pérez, Tsunoda, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Lawson, Alonso, Ocon, Gasly et Albon. Magnussen n'avait pas encore établi de temps au tour. Alors qu'Albon en était déjà à sa deuxième tentative, le Danois est resté dans les stands, mais il a fini par se montrer à la fin. Piastri est resté dans les stands sur ordre de l'équipe et a été repoussé par les membres de l'équipe McLaren.

Leclerc a réalisé le meilleur temps de la Q2 avec 1:29.940 min. Verstappen, Pérez, Hamilton, Sainz, Piastri, Tsunoda, Russell, Norris et Alonso ont également réussi à se hisser dans le top 10. Lawson a manqué la Q3 de 43 millièmes et a terminé 11e. Gasly (12e), Albon (13e), Ocon (14e) et Magnussen (15e) ont également terminé la chasse aux temps.

La chasse aux temps de la Q3 a été ouverte par Max Verstappen, qui s'est retrouvé en pole provisoire à l'issue de la première tentative, avec un temps de 1'29''012. Piastri, Norris, Russell, Pérez, Alonso, Hamilton et Tsunoda ont occupé les positions suivantes, les pilotes Ferrari n'étant sortis que vers la fin de la Q3. Mais ils n'ont rien pu faire contre Verstappen, le champion en titre s'est assuré la pole en 1:28,877 min devant Piastri, Norris, Leclerc, Pérez, Sainz, Hamilton, Russell, Tsunoda et Alonso.

"Jusqu'à présent, ce fut un week-end incroyable", s'est réjoui le poleman. "C'était vraiment génial de pouvoir aller à la limite avec la voiture. Nous avons eu un mauvais week-end à Singapour, mais j'ai senti, dès la préparation de ce week-end, que cela pourrait bien se passer ici. Mais on ne sait jamais à l'avance ce que cela va donner", ajoutait-il.

Piastri a fait son autocritique habituelle : "Mon premier tour était assez raisonnable, j'en suis plutôt content, j'aurais juste pu faire un peu mieux dans la dernière chicane. Le deuxième tour a bien commencé, mon premier secteur était fort, mais ensuite ça n'a pas été aussi bon. Mais pour l'équipe, c'était un week-end fort jusqu'à présent". Et le rookie de la Formule 1 d'ajouter : "Cela fait un moment que je ne suis pas parti de la première ligne et je vais tout faire pour remonter".

"C'était une très bonne journée pour notre équipe", lui a emboîté le pas son coéquipier Norris. "Nous pouvons être satisfaits des deuxième et troisième places. J'étais heureux de mes tours. Ce circuit est fantastique, mais aussi délicat, une petite erreur peut y faire toute la différence".

Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps