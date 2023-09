Max Verstappen (1°): "Sono riuscito ad andare al limite".

Le prove finali del GP del Giappone sono iniziate sotto un sole splendente e con una temperatura esterna di 27,2 gradi. La temperatura della pista era di 38,1 gradi quando Lance Stroll è sceso in pista per primo. Il canadese, che aveva saltato il GP di Singapore dopo l'incidente in qualifica sul circuito cittadino, è stato presto raggiunto da Liam Lawson.

Il neozelandese è stato nettamente più veloce del pilota dell'Aston Martin con 1:31.729 min. Ma anche il sostituto di Ricciardo non è rimasto a lungo in testa. Quattro minuti dopo l'inizio delle qualifiche, infatti, la pista si è riempita e non appena il campione Max Verstappen ha fatto segnare il suo primo giro, ha conquistato la prima posizione con 1:29.878 min.

Anche Norris ha spinto sull'acceleratore ed è stato il più veloce nel primo settore, ma al termine del suo primo tentativo veloce, il britannico si è dovuto accontentare del secondo posto dietro al campione in carica. Otto minuti dopo l'inizio della sessione, è stata esposta la bandiera rossa. Il motivo è Logan Sargeant, che ha messo a muro la sua Williams all'ultima curva.

Le star del GP sono rientrate ai box mentre la Williams, pesantemente danneggiata, è stata portata fuori pista. Al momento dell'interruzione, solo 13 piloti avevano completato un giro cronometrato, con Verstappen il più veloce. Dietro al leader del Mondiale si sono piazzati Norris, Oscar Piastri, Sergio Pérez, George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Liam Lawson e Lance Stroll.

La pausa forzata è durata 14 minuti, poi le star del GP sono state autorizzate ad accelerare di nuovo. Prima ancora che la pista venisse liberata, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz e Liam Lawson si sono schierati alla fine della corsia dei box. I piloti avevano a disposizione poco meno di nove minuti per assicurarsi l'ingresso in Q2.

Nel frattempo, i responsabili del regolamento Gerd Ennser, Matteo Perini, Danny Sullivan e Kazuhiro Tsuge hanno riferito che stavano esaminando più da vicino i giri di riscaldamento di Leclerc, Zhou e Bottas, poiché il trio aveva superato il tempo massimo stabilito per il giro dopo l'uscita dai box. L'indagine si sarebbe svolta solo dopo le qualifiche, come ha confermato poco dopo il controllo di gara.

Solo a tre minuti dalla fine della Q1 la pista si è riempita di nuovo, perché quasi tutti volevano fare un tentativo veloce alla fine. Zhou si è sentito bloccato da un pilota AlphaTauri, il cinese è stato uno dei cinque piloti eliminati dopo i primi 18 minuti.

Ha concluso al 19° posto davanti al pilota Sargeant, che è stato il fanalino di coda del primo gruppo di ritirati. Anche Valtteri Bottas, compagno di squadra di Zhou all'Alfa Romeo, è rimasto fuori dalla caccia al tempo, finendo 16° davanti a Stroll e Nico Hülkenberg. Verstappen ha ottenuto il miglior tempo in Q1, mentre Lawson ha brillato con il quarto giro più veloce dietro a Norris e Leclerc.

Uscita di scena in Q2 per Liam Lawson

In Q2, Verstappen è stato il primo a far segnare un tempo sul giro: l'olandese ha percorso i 5,807 km del circuito in 1:29.964 minuti. L'eroe locale Tsunoda è stato il primo a esultare, chiudendo in terza posizione. La gioia non è durata a lungo, perché è stato superato dai piloti McLaren che hanno concluso al 2° e 3° posto, con il debuttante Piastri in testa.

Dopo il primo tentativo di Q2, l'ordine era Verstappen davanti a Piastri, Norris, Pérez, Tsunoda, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Lawson, Alonso, Ocon, Gasly e Albon. Magnussen non aveva ancora fatto segnare un tempo sul giro. Mentre Albon ha già fatto il suo secondo tentativo, il danese è rimasto ai box, ma alla fine si è presentato. Piastri si è fermato ai box su istruzioni del team ed è stato spinto indietro dai membri del team McLaren.

Leclerc ha bruciato sull'asfalto il miglior tempo della Q2 con 1:29.940 min, Verstappen, Pérez, Hamilton, Sainz, Piastri, Tsunoda, Russell, Norris e Alonso sono entrati anche loro nella top 10. Lawson ha mancato l'ingresso in Q3 per 43 millesimi e ha chiuso all'11° posto, mentre la caccia al tempo è finita anche per Gasly (P12), Albon (P13), Ocon (P14) e Magnussen (P15).

La caccia al tempo della Q3 è stata aperta da Max Verstappen, che si è ritrovato in pole provvisoria dopo il primo tentativo con 1:29.012 min. Piastri, Norris, Russell, Pérez, Alonso, Hamilton e Tsunoda hanno occupato le posizioni alle sue spalle, mentre i piloti della Ferrari sono usciti solo verso la fine della Q3. Il campione in carica ha conquistato la pole in 1:28.877 davanti a Piastri, Norris, Leclerc, Pérez, Sainz, Hamilton, Russell, Tsunoda e Alonso.

"È stato un weekend incredibile finora", ha commentato entusiasta il pole-sitter. "È stato davvero fantastico poter spingere la macchina al limite. Abbiamo avuto un brutto weekend a Singapore, ma già preparandomi a questo fine settimana sentivo che poteva andare bene qui. Ma non si può mai sapere in anticipo quanto sarà buono", ha aggiunto.

Piastri ha analizzato nel suo solito modo autocritico: "Il mio primo giro è stato abbastanza ragionevole, sono abbastanza soddisfatto, solo nell'ultima chicane avrei potuto fare un lavoro migliore. Il secondo giro è iniziato bene, il mio primo settore era forte, ma poi non è andata così bene. Ma per la squadra è stato un weekend forte finora". Il debuttante in Formula 1 ha aggiunto: "È da un po' che non parto dalla prima fila e farò di tutto per arrivare davanti".

"È stata una giornata molto positiva per la nostra squadra", ha concordato il suo compagno di squadra Norris. "Possiamo essere soddisfatti del secondo e terzo posto. Sono stato contento dei miei giri. Questa pista è fantastica ma anche insidiosa, un piccolo errore può fare la differenza".

Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo