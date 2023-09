Max Verstappen (1º): "Consegui ir até ao limite".

A última sessão de treinos para o GP do Japão começou com um sol radioso e 27,2 graus Celsius no exterior. A temperatura da pista era de 38,1 graus quando Lance Stroll foi o primeiro a entrar em pista. O canadiano, que tinha falhado o GP de Singapura depois de se ter despistado na qualificação no circuito de rua, foi logo acompanhado por Liam Lawson.

O neozelandês foi claramente mais rápido que o piloto da Aston Martin com 1:31.729 min. Mas mesmo o substituto de Ricciardo não ficou no topo por muito tempo. Porque quatro minutos após o início da qualificação, a pista encheu-se e assim que o campeão Max Verstappen fez a sua primeira volta, assumiu a primeira posição com 1:29.878 min.

Norris também pisou no acelerador e foi o mais rápido no primeiro sector, mas após o fim da sua primeira tentativa rápida, o britânico teve de se contentar com o segundo lugar, atrás do atual campeão. Oito minutos após o início da sessão, a bandeira vermelha foi mostrada. A razão para isso foi Logan Sargeant, que colocou o seu Williams no muro na última curva.

As estrelas do GP regressam às boxes, enquanto o Williams, fortemente danificado, é retirado da pista. No momento da paragem, apenas 13 pilotos tinham completado uma volta cronometrada, com Verstappen a ser o mais rápido. Atrás do líder do Campeonato do Mundo estavam Norris, Oscar Piastri, Sergio Pérez, George Russell, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen, Liam Lawson e Lance Stroll.

A interrupção forçada durou 14 minutos, depois as estrelas do GP foram autorizadas a acelerar novamente. Ainda antes de a pista ser limpa, os pilotos da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz e Liam Lawson alinharam-se no final da via das boxes. Os pilotos tinham pouco menos de nove minutos para garantir a sua entrada na Q2.

Entretanto, os responsáveis pelas regras, Dr. Gerd Ennser, Matteo Perini, Danny Sullivan e Kazuhiro Tsuge, informaram que estavam a analisar mais atentamente as voltas de aquecimento de Leclerc, Zhou e Bottas, uma vez que o trio tinha excedido o tempo máximo estabelecido para a volta depois de sair das boxes. O controlo de corrida confirmou um pouco mais tarde que a investigação só teria lugar depois da qualificação.

Só três minutos antes do final da Q1 é que a pista encheu de novo, pois quase toda a gente queria fazer uma tentativa rápida no final. Zhou sentiu-se bloqueado por um piloto da AlphaTauri, o chinês foi um dos cinco pilotos que foram eliminados após os primeiros 18 minutos.

Terminou em 19º lugar, à frente do piloto Sargeant, que foi o último no primeiro grupo de desistências. O companheiro de equipa de Zhou na Alfa Romeo, Valtteri Bottas, também ficou fora da perseguição ao tempo, terminando em 16º, à frente de Stroll e Nico Hülkenberg. Verstappen fez o tempo mais rápido da Q1, Lawson também brilhou com a quarta volta mais rápida, atrás de Norris e Leclerc.

Liam Lawson sai por pouco da Q2

Na Q2, Verstappen foi o primeiro a registar uma volta, com o holandês a percorrer os 5,807 km do circuito em 1:29,964 minutos. O herói local Tsunoda foi o primeiro a aplaudir, terminando na terceira posição. A alegria não durou muito, pois foi ultrapassado pelos pilotos da McLaren que terminaram em 2º e 3º, com o estreante Piastri a liderar.

Após a primeira tentativa da Q2, a ordem era Verstappen à frente de Piastri, Norris, Pérez, Tsunoda, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Lawson, Alonso, Ocon, Gasly e Albon. Magnussen ainda não tinha efectuado uma volta. Enquanto Albon já tinha feito a sua segunda tentativa, o dinamarquês permaneceu nas boxes, mas finalmente apareceu. Piastri parou nas boxes seguindo as instruções da equipa e foi empurrado para trás pelos membros da equipa McLaren.

Leclerc queimou o melhor tempo da Q2 no asfalto com 1:29.940 min, Verstappen, Pérez, Hamilton, Sainz, Piastri, Tsunoda, Russell, Norris e Alonso também entraram no top 10. Lawson falhou a entrada na Q3 por 43 milésimos e terminou em 11º lugar, com a perseguição ao tempo a terminar também para Gasly (P12), Albon (P13), Ocon (P14) e Magnussen (P15).

A perseguição ao tempo da Q3 foi aberta por Max Verstappen, que se encontrou na pole provisória após a primeira tentativa com 1:29.012 min. Piastri, Norris, Russell, Pérez, Alonso, Hamilton e Tsunoda ocuparam as posições atrás dele, com os pilotos da Ferrari a saírem apenas no final da Q3. Mas eles não foram páreo para Verstappen, com o atual campeão conquistando a pole em 1:28.877, à frente de Piastri, Norris, Leclerc, Pérez, Sainz, Hamilton, Russell, Tsunoda e Alonso.

"Tem sido um fim de semana incrível até agora", disse o pole-sitter entusiasmado. "Tem sido muito bom poder levar o carro ao limite. Tivemos um mau fim de semana em Singapura, mas senti, mesmo a preparar-me para este fim de semana, que poderia correr bem aqui. Mas nunca se sabe de antemão o quão bom vai ser", acrescentou.

Piastri analisou a sua habitual forma autocrítica: "A minha primeira volta foi bastante razoável, estou bastante satisfeito com ela, apenas na última chicane podia ter feito um trabalho um pouco melhor. A segunda volta começou bem, o meu primeiro sector foi forte, mas depois não correu tão bem. Mas para a equipa tem sido um fim de semana forte até agora." E o estreante na Fórmula 1 acrescentou: "Há muito tempo que não arranco da primeira linha e vou fazer tudo o que puder para chegar à frente."

"Foi um dia muito bom para a nossa equipa", concordou o seu colega de equipa Norris. "Podemos ficar contentes com o segundo e terceiro lugares. Fiquei contente com as minhas voltas. Esta pista é fantástica, mas também complicada, um pequeno erro pode fazer muita diferença aqui."

Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo