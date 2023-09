Oscar Piastri (McLaren/2º): "Subir un puesto".

Oscar Piastri realiza una magnífica actuación en su 16ª sesión de clasificación de Fórmula 1 para la ronda japonesa del Campeonato del Mundo en el circuito Honda de Suzuka y se asegura el segundo puesto de la parrilla, diagonalmente por delante del hombre de la pole, Max Verstappen. Piastri es el quinto australiano que logra situarse en la primera fila de la parrilla de Fórmula 1, después de Jack Brabham, Alan Jones, Mark Webber y Daniel Ricciardo.

El piloto de Melbourne, de 22 años, lo sabe: 27 de las 32 victorias de GP en Suzuka hasta la fecha han sido logradas por pilotos que partían desde la primera fila de la parrilla. Sin embargo, Max Verstappen saldrá desde la pole. Piastri bromea para la carrera: "No puede ser tan difícil, solo tengo que subir un puesto".

Piastri fue previamente el tercero más rápido en Silverstone, así que ahora en la fila 1 en Suzuka, y valora así su clasificación: "Puedo estar muy contento. El viernes ya sentimos que podíamos hacer algo aquí. Me acostumbré rápidamente a este nuevo circuito y pude mejorar de un entrenamiento a otro".

"Lo único que no me gusta es la gran diferencia con el líder Verstappen. Mi última vuelta no fue limpia, fui mejor en el primer sector en comparación con mi tiempo más rápido antes, pero luego no pude mejorar en los sectores 2 y 3. Eso apesta para mí, pero al final no habría sido suficiente contra Max de todos modos."



"El coche se siente bien aquí, el coche me da mucha confianza en las curvas rápidas y entonces puedes dejarlo volar de verdad. Todas las mejoras han servido para eso".



Con la mano en el corazón: ¿hay alguna posibilidad de que Piastri supere a Max Verstappen? Óscar: "Será muy difícil, pero nada es imposible en la Fórmula 1. Ya lo intentamos una vez en Silverstone, no funcionó entonces. Un gran problema en la carrera será el desgaste de los neumáticos. Vamos a ver cómo va después de la salida".





Clasificación, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09 - Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo