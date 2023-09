Oscar Piastri (McLaren/2e) : "Avancer d'une place".

Oscar Piastri a réalisé une performance grandiose lors de sa 16e séance de qualifications de Formule 1 pour la course japonaise du championnat du monde sur le circuit Honda de Suzuka et s'est assuré la deuxième place sur la grille de départ, en biais par rapport au poleman Max Verstappen. Piastri est le cinquième Australien à se hisser sur la première ligne de la grille de départ en Formule 1, après Jack Brabham, Alan Jones, Mark Webber et Daniel Ricciardo.

Le pilote de 22 ans originaire de Melbourne le sait : 27 des 32 victoires de GP à Suzuka ont été remportées par des pilotes partis de la première ligne de la grille de départ. Toutefois, la pole est détenue par Max Verstappen. Piastri plaisante pour la course : "Cela ne doit pas être si difficile, je dois juste avancer d'une place".

Troisième à Silverstone, Piastri est maintenant en première ligne à Suzuka et qualifie ainsi sa séance de qualification : "Je peux vraiment être satisfait. Vendredi, nous avons senti que nous pouvions faire quelque chose ici. Je me suis rapidement habitué à ce circuit nouveau pour moi et j'ai pu progresser d'entraînement en entraînement".

"La seule chose que je n'aime pas trop, c'est l'écart important avec le leader Verstappen. Mon dernier tour n'était pas propre, j'étais meilleur dans le premier secteur par rapport à mon meilleur temps d'avant, mais ensuite je n'ai pas pu continuer à progresser dans les secteurs 2 et 3. Cela me dérange, mais au final, cela n'aurait de toute façon pas suffi contre Max".



"La voiture se sent bien ici, elle me donne beaucoup de confiance dans les virages rapides et c'est là que tu peux vraiment la faire voler. Pour cela, toutes les améliorations ont fait leurs preuves".



La main sur le cœur : y a-t-il une chance pour Piastri de battre Max Verstappen ? Oscar : "Ce sera très difficile, mais rien n'est impossible en Formule 1. Nous avons déjà essayé à Silverstone, mais cela n'a pas fonctionné. L'usure des pneus sera un grand thème de la course. Nous verrons comment cela se passera après le départ".





Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps