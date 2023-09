Oscar Piastri (McLaren/2°): "Salgo di una posizione".

Secondo posto in griglia per il pilota McLaren Oscar Piastri nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Non sarà facile in gara contro l'uomo della pole Verstappen, ma Oscar sorride: "Devo solo salire di una posizione!".

Oscar Piastri ha realizzato un'ottima prestazione nella sua 16a sessione di qualifiche di Formula 1 per la prova giapponese del Campionato del Mondo sul Circuito Honda di Suzuka e si è assicurato il secondo posto sulla griglia di partenza, precedendo in diagonale l'autore della pole Max Verstappen. Piastri è il quinto australiano a salire sulla prima fila della Formula 1, dopo Jack Brabham, Alan Jones, Mark Webber e Daniel Ricciardo.

Il 22enne di Melbourne lo sa bene: 27 delle 32 vittorie di GP a Suzuka finora sono state ottenute da piloti partiti dalla prima fila. Tuttavia, Max Verstappen è in pole. Piastri scherza in vista della gara: "Non può essere così difficile, devo solo salire di una posizione".

Piastri, che in precedenza era stato terzo a Silverstone, ora è in prima fila a Suzuka e valuta così le sue qualifiche: "Posso essere molto contento. Già venerdì sentivamo di poter fare qualcosa qui. Mi sono abituato rapidamente a questo nuovo circuito e sono riuscito a migliorare di prova in prova".

"L'unica cosa che non mi piace è il grande distacco dal leader Verstappen. Il mio ultimo giro non è stato pulito, sono andato meglio nel primo settore rispetto al mio tempo più veloce precedente, ma poi non sono riuscito a migliorarmi nei settori 2 e 3. Questo mi dispiace per me, ma nel primo settore sono riuscito a migliorare. Questo mi dispiace, ma alla fine non sarebbe stato comunque sufficiente contro Max".



"La macchina si sente bene qui, mi dà molta fiducia nelle curve veloci e poi si può davvero volare. Tutti i miglioramenti apportati sono serviti a questo".



Mano sul cuore: c'è una possibilità per Piastri di battere Max Verstappen? Oscar: "Sarà molto difficile, ma in Formula 1 nulla è impossibile. Ci abbiamo già provato una volta a Silverstone, ma non ha funzionato. Un grosso problema in gara sarà l'usura degli pneumatici. Vediamo come andrà dopo la partenza".





Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo