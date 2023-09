Oscar Piastri (McLaren/2º): "Subir um lugar".

Oscar Piastri teve um excelente desempenho na sua 16ª sessão de qualificação de Fórmula 1 para a ronda japonesa do Campeonato do Mundo no Circuito Honda de Suzuka e garantiu o segundo lugar na grelha, na diagonal à frente do homem da pole Max Verstappen. Piastri é o quinto australiano a chegar à primeira linha da grelha de partida da Fórmula 1 - depois de Jack Brabham, Alan Jones, Mark Webber e Daniel Ricciardo.

O jovem de 22 anos de Melbourne sabe: 27 das 32 vitórias do GP em Suzuka até agora foram alcançadas por pilotos que partiram da primeira linha da grelha. No entanto, Max Verstappen está na pole. Piastri brinca para a corrida: "Não deve ser assim tão difícil, só tenho de subir um lugar."

Piastri foi o terceiro mais rápido em Silverstone, agora na primeira linha em Suzuka, e avalia a sua qualificação da seguinte forma: "Posso estar muito feliz. Na sexta-feira já sentimos que podíamos fazer algo aqui. Habituei-me rapidamente a este novo circuito e consegui melhorar de treino para treino".

"A única coisa de que não gosto é a grande diferença para o líder Verstappen. A minha última volta não foi limpa, estive melhor no primeiro sector em comparação com o meu tempo mais rápido anterior, mas depois não consegui melhorar nos sectores 2 e 3. É uma pena para mim, mas no final não teria sido suficiente contra Max de qualquer maneira."



"O carro dá-me muita confiança nas curvas rápidas e, depois, podemos realmente deixá-lo voar. Todas as melhorias funcionaram para isso."



Mão no coração: há alguma hipótese de Piastri bater Max Verstappen? Oscar: "Vai ser muito difícil, mas nada é impossível na Fórmula 1. Já tentámos uma vez em Silverstone, mas não resultou. Um grande problema na corrida será o desgaste dos pneus. Vamos ver como correm as coisas depois da partida."





Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo