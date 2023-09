Lando Norris (3e) : "Piastri doit faire le prost" !

Un coup d'œil sur les statistiques le montre : La position de départ de Lando Norris pour le Grand Prix du Japon n'est pas la plus simple. Il a fallu attendre 1987 et 2019 pour qu'un homme partant de la troisième place sur la grille remporte cette course du championnat du monde (il s'agissait de Valtteri Bottas), et c'est précisément cette place sur la grille que le jeune Anglais a conquise.

Le visage du pilote McLaren après les qualifications à Suzuka en dit long : il aurait pu faire mieux ici. Le Britannique explique : "Ce n'était pas ma meilleure journée. Mes tours n'ont jamais été aussi bons que je l'aurais souhaité".

"Je suis heureux pour McLaren, nous avons obtenu un fort résultat d'équipe ici. Tout s'est bien passé dès la première séance d'essais et nous semblons avoir la main sur Ferrari. Tout cela est bien beau, mais je préférerais évidemment que l'écart avec Max Verstappen ne soit pas si grand".

Que compte faire Lando Norris en Grand Prix face au surpuissant Verstappen ? "Nous devrons trouver une solution. Si Max parvient à prendre la tête, je pense qu'il disparaîtra à l'horizon. Ce sera alors très difficile contre lui".



Norris commence à sourire : "Je suppose que Piastri doit faire le Prost contre Max. Ce serait génial pour moi !"



Lando fait allusion à la situation entre Alain Prost et Ayrton Senna, lorsque les deux pilotes McLaren sont entrés en collision à Suzuka. Il aurait pu dire aussi : Piastri doit faire le Senna, car le légendaire Brésilien a ensuite rendu la pareille à Prost en entrant en collision avec lui après que le Français soit passé chez Ferrari.



Mais Piastri s'est toujours distingué dans sa carrière par un style de conduite impeccable, il vendra chèrement sa peau contre Verstappen s'il en a l'occasion, mais il ne faut pas compter sur des bêtises.



Lando Norris le sait aussi : "Notre vitesse en course continue, comme l'a montré le vendredi, est décente. Mais très honnêtement - cela ne suffira pas contre Max".





Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps