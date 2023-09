Lando Norris (3°): "Piastri deve fare il tifo!".

Uno sguardo alle statistiche lo dimostra: La posizione di partenza di Lando Norris per il Gran Premio del Giappone non è delle più facili. Dal 1987 al 2019 un uomo ha vinto questa gara del WRC partendo dalla terza posizione in griglia (era Valtteri Bottas), ed è proprio questa posizione in griglia che il giovane inglese ha conquistato ora.

La faccia del pilota della McLaren dice tutto dopo le qualifiche a Suzuka: qui si poteva fare di più. Il britannico spiega: "Non è stata la mia giornata migliore. I miei giri non sono stati all'altezza di quanto avrei voluto".

"Sono contento per la McLaren, abbiamo ottenuto un ottimo risultato di squadra. È andata bene fin dalle prime prove e sembra che la Ferrari sia sotto controllo. Va bene così, ma ovviamente avrei preferito che il distacco da Max Verstappen non fosse così grande".

Cosa farà Lando Norris nel Gran Premio contro l'inarrivabile Verstappen? "Dovremo inventarci qualcosa. Se Max riesce ad andare in testa, credo che scomparirà all'orizzonte. Allora sarà piuttosto difficile contro di lui".



Norris inizia a sorridere: "Immagino che Piastri dovrà fare il Prost contro Max. Sarebbe fantastico per me!".



Lando allude alla situazione tra Alain Prost e Ayrton Senna, quando i due piloti McLaren si scontrarono a Suzuka. Avrebbe anche potuto dire: Piastri deve fare Senna, perché il leggendario brasiliano si è poi vendicato con una collisione contro Prost dopo che il francese è passato alla Ferrari.



Ma Piastri si è sempre distinto nella sua carriera per uno stile di guida pulito, venderà cara la pelle contro Verstappen se ne avrà l'occasione, ma non c'è da aspettarsi stupidità.



Lo sa anche Lando Norris: "La nostra velocità di resistenza, come ha dimostrato venerdì, è discreta. Ma onestamente non sarà sufficiente contro Max".





Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo