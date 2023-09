Lando Norris (3.º): "O Piastri tem de fazer a claque!"

Um olhar sobre as estatísticas mostra-o: A posição de partida de Lando Norris para o Grande Prémio do Japão não é das mais fáceis. Foi preciso esperar até 2019 para que um homem ganhasse esta corrida do WRC a partir do terceiro lugar da grelha (foi Valtteri Bottas), e é precisamente esta posição na grelha que o jovem inglês conseguiu agora.

A cara do piloto da McLaren diz tudo depois da qualificação em Suzuka: podia ter sido mais. O britânico explica: "Não foi o meu melhor dia. As minhas voltas não corresponderam ao que eu gostaria de ter feito".

"Estou feliz pela McLaren, conseguimos um forte resultado de equipa aqui. Correu bem desde o primeiro treino e parece que temos a Ferrari sob controlo. Tudo isso é muito bom, mas obviamente eu preferia que a diferença para Max Verstappen não fosse tão grande."

O que é que Lando Norris vai fazer no Grande Prémio contra o superado Verstappen? "Teremos que pensar em algo. Se Max conseguir chegar à liderança, acho que ele vai desaparecer no horizonte. Então será muito difícil contra ele".



Norris começa a sorrir: "Acho que o Piastri vai ter de fazer o Prost contra o Max. Isso seria ótimo para mim!"



Lando faz alusão à situação entre Alain Prost e Ayrton Senna quando os dois pilotos da McLaren colidiram em Suzuka. Ele também poderia ter dito: Piastri tem que fazer Senna, porque o lendário brasileiro mais tarde retaliou com uma colisão contra Prost depois que o francês mudou para a Ferrari.



Mas Piastri sempre se destacou em sua carreira por um estilo de pilotagem limpo, ele venderá caro sua pele contra Verstappen se tiver a chance, mas a estupidez não é esperada.



Lando Norris também sabe disso: "A nossa velocidade de resistência, como a sexta-feira mostrou, é decente. Mas, honestamente, isso não será suficiente contra Max".





Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo