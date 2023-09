Ingeniero a Max Verstappen: ¡No destruyas el auto!

Ha sido de campeón del mundo: Max Verstappen, de 25 años, consigue la mejor posición en parrilla para el tradicional GP de Japón en el difícil circuito de Suzuka. Para Verstappen es la 29ª pole en la categoría reina (el mismo número que Juan Manuel Fangio), la segunda en Suzuka después de la de 2022, la novena esta temporada tras Bahréin, Australia, Mónaco, España, Canadá, Austria, Bélgica y Holanda.

Es la pole número 92 para su equipo Red Bull Racing, la undécima este año y la séptima en este circuito.

Tras su impresionante vuelta, Verstappen, ganador de 47 Grandes Premios, afirma: "Todo el fin de semana está yendo como un reloj. Desde el primer entrenamiento el coche ha ido muy cómodo, el manejo es predecible, el coche me da mucha confianza y eso es lo que necesitas en una pista como Suzuka."

"Ha ido mejor entreno a entreno y he afrontado la sesión de clasificación con mucha confianza. Pero lo sabía: sólo me quedaban tres juegos de los neumáticos blandos, así que tuve que ir con un juego usado una vez en el segundo segmento de la clasificación."



"Luego, en la Q3, todo funcionó de verdad. Cuando el equilibrio de un coche de carreras es tan bueno en esta pista, crea puro placer de conducción."



Max Verstappen le sacó casi seis décimas al segundo clasificado, Oscar Piastri, con el McLaren, la última vez que vimos una diferencia tan grande entre el hombre de la pole y el segundo clasificado fue en Suzuka en 2004, cuando Michael Schumacher dominó con el Ferrari.



Max: "Al final, nunca puedes estar seguro de nada. Entre medias, los rivales se han acercado, hemos vuelto a refinar la puesta a punto, lo que ha hecho que el coche sea aún más rápido".



En la vuelta de salida tras su mejor tiempo, Max habló por radio y dijo: "Te lo dije". ¿De qué hablaba Verstappen? El holandés: "Lo había hablado con mi ingeniero de carrera y le dije: si todo va bien, haré un tiempo de 1:28 aquí. Me dijo: 'Bueno, hazlo, ¡pero no destroces el coche! Pero podía estar bastante tranquilo al respecto. Sabía después del primer intento de clasificación que todavía tenía reservas en algunos lugares".



Todo el mundo espera otra victoria de Verstappen el domingo. Max dice sobre el próximo Gran Premio: "El coche es muy bueno, incluso en resistencia. El desgaste de los neumáticos es un poco alto, tenemos que vigilarlo. Mi objetivo es ganar la carrera y asegurar la Copa de Constructores".





Clasificación, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09 - Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo