Ingénieur pour Max Verstappen : Ne détruis pas la voiture !

C'était digne d'un champion du monde : Max Verstappen, 25 ans, a décroché la meilleure place sur la grille de départ du traditionnel GP du Japon sur le difficile circuit de Suzuka. Pour Verstappen, il s'agit de la 29e pole dans la catégorie reine (le même nombre que Juan Manuel Fangio), la deuxième à Suzuka après 2022, la neuvième cette saison après Bahreïn, l'Australie, Monaco, l'Espagne, le Canada, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas.

Pour son écurie Red Bull Racing, il s'agit de la 92e pole, la onzième de l'année et la septième sur ce circuit.

Après son tour époustouflant, Verstappen, 47 fois vainqueur de GP, déclare : "Tout le week-end se déroule comme sur des roulettes. Depuis la première séance d'essais, la voiture se comporte très bien, le comportement est prévisible, la voiture me donne beaucoup de confiance, et c'est exactement ce dont tu as besoin sur un circuit comme Suzuka".

"Les choses se sont améliorées d'entraînement en entraînement et j'ai abordé les qualifications avec beaucoup de confiance. Mais je savais - il ne me restait que trois jeux de pneus tendres, j'ai donc dû rouler une fois avec un jeu usagé dans le deuxième segment de la qualification".



"En Q3, tout s'est vraiment bien passé. Quand l'équilibre d'une voiture de course est aussi bon sur ce circuit, cela génère un pur plaisir de pilotage".



Max Verstappen a repris près de six dixièmes de seconde à Oscar Piastri, deuxième au volant de la McLaren. La dernière fois que nous avons vu un écart aussi important entre le poleman et le deuxième à Suzuka, c'était en 2004, lorsque Michael Schumacher avait dominé la Ferrari.



Max : "En fin de compte, on ne peut jamais être sûr de rien. Entre-temps, les adversaires se sont rapprochés, nous avons encore affiné les réglages, ce qui a rendu la voiture encore plus rapide".



Lors du tour de sortie après son meilleur temps, Max s'est manifesté à la radio et a dit : "Je l'avais bien dit". De quoi parlait Verstappen ? Le Néerlandais : "J'avais discuté avec mon ingénieur de course et je lui avais dit - si tout se passe bien, je vais faire un temps de 1:28 ici. Il m'a dit : 'Bien, fais-le, ne détruis pas la voiture'. Mais il pouvait rester calme. Après la première tentative de qualification, je savais que j'avais encore des réserves à quelques endroits".



Tout le monde s'attend à une nouvelle victoire de Verstappen dimanche. Max s'exprime sur le Grand Prix à venir : "La voiture se comporte très bien, même en endurance. L'usure des pneus est un peu élevée, nous devons garder cela à l'esprit. Mon objectif est de gagner la course et d'assurer le gain de la coupe des constructeurs".





Qualifications, Japon

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,877 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,458

03 Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,493

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,542

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,650

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,850

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,908

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,219

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,303

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,560

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30,508

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30,509

13. Alex Albon (T), Williams, 1:30,537

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30,665

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,049

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,299

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA), Williams, pas de temps