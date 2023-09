Ingegnere a Max Verstappen: Non distruggere la macchina!

Il campione del mondo Max Verstappen si è assicurato la migliore posizione di partenza per il Gran Premio del Giappone. Il pilota della Red Bull Racing ha conquistato la sua 29esima pole position in Formula 1 e ha dichiarato: "Tutto ha funzionato".

È stato da campione del mondo: il 25enne Max Verstappen ha conquistato la migliore posizione in griglia sul difficile circuito di Suzuka per il tradizionale GP del Giappone. Per Verstappen si tratta della 29ª pole nella classe regina (lo stesso numero di Juan Manuel Fangio), la seconda a Suzuka dopo il 2022, la nona in questa stagione dopo Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Belgio e Paesi Bassi.

È la 92ª pole per il suo team Red Bull Racing, l'undicesima quest'anno e la settima su questo circuito.

Dopo il suo splendido giro, il 47 volte vincitore di un GP Verstappen ha dichiarato: "L'intero weekend sta andando come un orologio. Fin dalle prime prove la macchina è stata molto confortevole, la maneggevolezza è prevedibile, la macchina mi dà molta fiducia ed è quello che serve su una pista come Suzuka".

"È andata meglio di prova in prova e sono andato in qualifica con molta fiducia. Ma sapevo che mi rimanevano solo tre set di gomme morbide, quindi ho dovuto usare un set usato una volta nel secondo segmento di qualifica".



"Poi in Q3 tutto si è adattato. Quando il bilanciamento di una vettura da corsa è così buono su questa pista, si crea un puro piacere di guida".



Max Verstappen ha staccato di quasi sei decimi il secondo classificato, Oscar Piastri, con la McLaren. L'ultima volta che abbiamo visto un distacco così grande tra il pole man e il secondo classificato è stato a Suzuka nel 2004, quando Michael Schumacher ha dominato con la Ferrari.



Max: "Alla fine della giornata, non si può mai essere sicuri di nulla. Nel frattempo, gli avversari si sono avvicinati, abbiamo perfezionato nuovamente l'assetto, che ha reso la vettura ancora più veloce".



Durante il giro d'uscita dopo il suo miglior tempo, Max ha parlato alla radio e ha detto: "Te l'avevo detto". Di cosa parlava Verstappen? L'olandese: "Ne ho parlato con il mio ingegnere di gara e gli ho detto che se tutto va bene, farò un tempo di 1:28 qui. Lui mi ha detto: 'Bene, fallo, ma non distruggere la macchina! Ma era abbastanza calmo al riguardo. Dopo il primo tentativo di qualifica sapevo di avere ancora delle riserve in alcuni punti".



Tutti si aspettano un'altra vittoria di Verstappen domenica. Max dice del prossimo Gran Premio: "La macchina è molto buona, anche nella resistenza. L'usura degli pneumatici è un po' alta, dobbiamo tenerla sotto controllo. Il mio obiettivo è vincere la gara e assicurarmi la Coppa Costruttori".





Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo