Engenheiro para Max Verstappen: Não destruas o carro!

Foi um feito de campeão do mundo: Max Verstappen, de 25 anos, conquistou a melhor posição da grelha de partida no difícil Circuito de Suzuka para o tradicional GP do Japão. Para Verstappen é a 29ª pole na categoria rainha (o mesmo número que Juan Manuel Fangio), a segunda em Suzuka depois de 2022, a nona esta época depois do Bahrain, Austrália, Mónaco, Espanha, Canadá, Áustria, Bélgica e Holanda.

É a 92ª pole para a sua equipa Red Bull Racing, a décima primeira este ano e a sétima neste circuito.

Após a sua impressionante volta, Verstappen, 47 vezes vencedor de um GP, afirma: "Todo o fim de semana está a correr como um relógio. Desde o primeiro treino que o carro tem estado muito confortável, o comportamento é previsível, o carro dá-me muita confiança e é disso que precisamos numa pista como Suzuka."

"O carro melhorou de treino para treino e fui para a qualificação com muita confiança. Mas eu sabia que só me restavam três jogos de pneus macios, por isso tive de usar um jogo usado no segundo segmento da qualificação."



"Depois, na Q3, tudo correu bem. Quando o equilíbrio de um carro de corrida é tão bom nesta pista, cria-se um puro prazer de condução."



Max Verstappen tirou quase seis décimos de segundo do segundo colocado Oscar Piastri na McLaren, a última vez que vimos uma diferença tão grande entre o homem da pole e o segundo colocado foi em Suzuka em 2004, quando Michael Schumacher dominou na Ferrari.



Max: "No final do dia, nunca se pode ter a certeza de nada. Pelo meio, os adversários aproximaram-se, voltámos a afinar a afinação, o que tornou o carro ainda mais rápido."



Na volta de saída após o seu tempo mais rápido, Max pegou no rádio e disse: "Eu avisei-te". Do que é que Verstappen estava a falar? O holandês: "Eu tinha discutido isso com o meu engenheiro de corrida e disse-lhe - se tudo correr bem, vou fazer um tempo de 1:28 aqui. Ele disse: 'Bem, faz isso, mas não destruas o carro! Mas ele conseguia ser bastante calmo em relação a isso. Eu sabia, depois da primeira tentativa de qualificação, que ainda tinha reservas em alguns lugares."



Todos estão à espera de outra vitória de Verstappen no domingo. Max diz sobre o próximo Grande Prémio: "O carro é muito bom, mesmo em resistência. O desgaste dos pneus é um pouco elevado, temos de estar atentos a isso. O meu objetivo é ganhar a corrida e garantir a Taça dos Construtores".





Qualificação, Japão

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03º Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, sem tempo