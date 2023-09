Christian Horner: "È qualcosa di molto speciale".

Nelle qualifiche di Singapore, Max Verstappen ha mancato l'accesso alla Q3, ma in Giappone il due volte campione del team Red Bull Racing è tornato in gran forma. L'olandese ha completato il giro di 5,807 km in soli 1:28.877 minuti, conquistando la pole position per la nona volta quest'anno e la 29ª volta nella sua carriera di GP.

Ha preso nettamente le distanze dalla concorrenza; il debuttante in Formula 1 Oscar Piastri, che ha conquistato il secondo posto in prima fila, è stato più lento di oltre mezzo secondo rispetto al campione in carica, per il quale anche il primo tentativo in Q3 sarebbe stato sufficiente per assicurarsi la pole. Verstappen ha registrato un tempo di 1:29.012 min nel suo primo giro veloce nell'ultima sezione delle prove finali.

Il team boss Christian Horner era entusiasta: "Quello che abbiamo visto oggi è qualcosa di molto speciale. Basta guardare il modo in cui ha affrontato la quinta curva. Il primo settore è stato semplicemente eccezionale. Prima dell'ultimo giro, il suo ingegnere di gara gli ha detto che voleva vedere un tempo di 1:28 per motivarlo. Gli ho detto che volevo vedere tutte e quattro le ruote della macchina quando ha finito il suo giro".

E il britannico ha aggiunto: "Il primo tentativo sembrava abbastanza buono, ma poi è riuscito a fare meglio. Tutti i giri che ha fatto oggi sono stati semplicemente straordinari. È stata una prestazione assolutamente straordinaria".

Qualifiche, Giappone

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min.

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03° Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09-Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13° Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20° Logan Sargeant (USA), Williams, nessun tempo