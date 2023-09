Nico Hülkenberg sólo 18º: "No lo entiendo".

Floja actuación de la escudería Haas en el circuito japonés de Suzuka: el danés Kevin Magnussen tendrá que salir en el Gran Premio de Japón desde la 15ª plaza de la parrilla, el alemán Nico Hülkenberg sólo desde la 18ª. ¿Qué está pasando?

Al piloto de 36 años de Emmerich le faltan las palabras: "En general, no estamos a la altura, estamos entre la espada y la pared. Ya teníamos claro antes del último entrenamiento que sería bastante difícil pasar al segundo segmento de clasificación."

El séptimo clasificado del Mundial 2018 sobre sus vueltas: "El primer intento estuvo bastante bien, pero se canceló porque me pasé en la segunda curva. La segunda vuelta me sentí bien, pero no fue lo suficientemente rápida. En el primer sector he ido bien, pero en el segundo he ido más lento en lugar de más rápido, aunque no he cometido ningún error. No lo entiendo. Es un misterio para mí por qué no pude mejorar".



Al final, Nico se quedó a tres décimas de su compañero de establo en el primer segmento de la clasificación.



Todos los pilotos están preocupados por el elevado desgaste de los neumáticos para la carrera, y es bien sabido que el coche de carreras de Haas no es el más apto para rodar. Nico dice: "Tenemos que encontrar la manera de recuperar posiciones mediante una estrategia de neumáticos inteligente".



Günther Steiner, director del equipo Haas: "Esta pista simplemente no se adapta al coche. Tenemos que ser realistas sobre nuestras posibilidades".





Clasificación, Japón

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28.877 min

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29.458

03 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:29.493

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29.542

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29.650

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29.850

07 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29.908

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:30.219

09 - Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30.303

10º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30.560

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:30.508

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:30.509

13º Alex Albon (T), Williams, 1:30.537

14º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30.586

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:30.665

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31.049

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31.181

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.299

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31.398

20º Logan Sargeant (USA), Williams, sin tiempo